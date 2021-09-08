分析師喊買Spotify：業務處有利地位 用戶成長高於YouTube Premium

音樂流媒體服務 Spotify 在獲 KeyBanc 分析師調升股票評級，自等權重升至加碼後，週二股價漲至 7 月以來最高點。分析師認為，有證據表明該公司業務「處於更有利的地位」。

分析師 Justin Patterson 和 Sergio Segura 表示，Spotify (SPOT-US) 「產業動態似乎越來越有利，且該公司的成長速度似乎比谷歌旗下的 YouTube Premium 更快。」經相等時間，分析師估計 Spotify 淨訂閱新增人數將大約 2200 萬人，而 YouTube 為 1500 萬人。

KeyBanc 還表示，Spotify 的 app 排名似乎很有利，第三季迄今，該公司在音樂 app 排名第一或者前五大的國家 / 地區數量均較上季增加。

Spotify 毛利率估計已擴大到 26.5% 至 27% 的範圍。

KeyBanc 對 Spotify 股票的目標價為 340 美元。Spotify 週二上漲 5.68 美元或 2.28%，收 254.72 美元，盤中高點達 263.59 美元。

2021 年迄今，Spotify 股價跌逾 18%，且在 8 月中旬觸及 14 個月低點 205.08 美元。

根據 FactSet 調查，分析師建議加碼 Spotify ，目標價高位為 339 美元，目標低位為 168.66 美元。

在該公司宣布將執行庫藏股後，《Barron's》8 月也曾報導過 Spotify ，該公司上一回宣布執行庫藏股是在 2018 年。

今年年初《Barron's》曾報導，跡象顯示 Spotify 有用戶成長問題，當時該公司股價仍超過 300 美元。