泰坦計畫高層又一位出走 蘋果電動車進展猶如墮入五里霧

福特周二 (7 日) 喜獲蘋果電動車計畫負責人 Doug Field ，強化福特電動車設計、營運實力，但這也意味著蘋果開發自駕車進展正面臨危機，使泰坦計畫前景更不明朗。

Field 周二正式離開蘋果 (AAPL-US)，成為福特汽車 (F-US) 新任首席前端技術長。突如其來的消息使蘋果在參與汽車市場競爭所需的技術進展受到市場質疑，Field 是蘋果 7 年自駕車計畫以來第四位退出的高層。

自駕車開發實行並不容易，電動車龍頭特斯拉距離實現全自駕車還需幾年的時間，谷歌旗下 Waymo 在開發過程中遭遇一連串的技術挑戰，Uber 去年放棄開發自駕技術，拋售自動駕駛部門。

蘋果在汽車的開發上處境撲朔迷離，對於這項備受市場期待的產品向來隻字不提。Field 在蘋果擔任特殊專案副總的職位也掩蓋他角色的重要性，他負責的專案被視為蘋果「下一件大事」，有望保持未來營收成長，就如過去的 iPhone、iPad 和 Apple Watch。

蘋果 2014 年啟動自駕電動車計畫，與特斯拉等一同較勁。最初由首席硬體工程師 Bob Mansfield 監督，但並未出現顯著進展，2018 年 Field 加入後重塑汽車小組，並找來特斯拉前高層，負責自駕軟體、汽車內外設計和傳動系統，一時間汽車開發計畫煥然一新。

去年 Mansfield 退休後，由 AI 高層 John Giannandrea 開始監督 Field 的專案，當年底傳出蘋果的電動車似乎正取得進展，並試圖與汽車製造商和其他合作夥伴關係洽談。

然而，2021 年初消息人士坦言目前開發仍處於初期階段，隨後沒多久管理層便出現人事地震，蘋果三大經理 Benjamin Lyon、Dave Scott、Jaime Waydo 都於今年上半年離職。

此外，根據加州機動車輛管理局文件，2020 年蘋果在公路上的測試進度比 2019 年慢，自駕技術的可靠性仍無法跟上 Waymo 與通用的 Cruise。

Field 跳槽福特可能表明，儘管蘋果是全球最有價值的科技業，幾乎擁有無限資源，但傳統車廠在發展電動車方面可能有更好的機會。

在 2015 年推出 Apple Watch 後，蘋果便一直尋求突破性的新產品，以繼續擴大新市場並獲得新用戶。目前正在開發 VR/AR 穿戴裝置，最快可能在明年推出，而輕量級 AR 眼鏡則可能要在 2030 年才能亮相，不過這類產品目前都尚未有明確的成功模式。

蘋果電動車也成為市場關注的重點，若能開發成功與特斯拉較勁，可望為蘋果獲利貢獻數十億美元。但如今，隨著 Field 的離開，蘋果電動車的開發前景猶如墮入五里霧。

(本文不開放合作夥伴轉載)