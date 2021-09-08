Delta病毒攪局 美國經濟復甦9月有降溫跡象

華爾街日報 (WSJ) 報導，經濟學家今年夏季原本期待美國經濟復甦將進入高速運轉時期，但 Delta 病毒導致確診病例增加，打亂企業重返辦公室和學校恢復上課的計畫，消費者也忙著適應新的口罩令和旅行限制，經濟學家正在調降對美國的成長預測。

由於餐廳和零售商店裁員，上周五公布的 8 月非農就業僅新增 23.5 萬人，企業人力招募力道大幅減弱。此外，密大消費者信心指數下降到 10 年低點，受訪者表示擔心 Delta 病毒和通膨竄升風險。

經濟學家不認為變種病毒會讓美國經濟再次衰退，但就業動能流失，代表疫情期間失去工作的人們，要回到勞動力市場需要花費更長時間，這些新增加的不確定性，也將抑制企業為未來成長投資的意願。另一方面，如果消費者需求減弱，則可能抑制通膨壓力。

經濟學家原本期待，美國經濟就算沒有更多政府刺激，也能靠自己的力量前進，但如今一些人擔心，額外的不確定性代表逆風將至。

美國新冠肺炎的確診、重症住院和病歿人數持續增加，據紐約時報追蹤，截至 7 日為止的七日內平均統計顯示，美國單日因新冠肺炎病歿人數，3 月以來首次超過 1,500 人，平均單日新增確診保持在 132,135 人，住院人數為 101,747 人，是去年勞動節連假的兩倍以上。

美國企業無論規模大或小，不少已經取消重返辦公室計畫，這些企業包括亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、富國銀行 (WFC-US)、雪佛龍 (CVX-US)、Lyft(RIDE-US) 等，有些甚至把時間延到 2022 年。

夏威夷州州長 8 月呼籲，旅客 10 月底前別造訪，原定夏季重啟觀光的計畫 180 度大轉彎。歐盟則在 9 月初建議禁止美國遊客的非必要旅行，達美航空 (DAL-US) 等航空業期待的商機落空。

市調機構 TOP 的數據顯示，8 月底的電影院造訪人次，從 7 月中旬的高峰銳減超過一半。派拉蒙影業 (Paramount Pictures) 延後《不可能的任務 7》和《捍衛戰士：獨行俠》兩部新片上映。

Delta 變種病毒肆虐，加上 12 歲以下學童無法打疫苗，可能讓一些父母無法離家工作，同時，許多學校恢復線上教學。

哥倫比亞商學院經濟學家 Stephan Meier 說：「去年的不確定性和焦慮捲土重來，而且這些不確定性足以抑制勞動力供給。」

牛津經濟研究所 8 月底把美國今年國內生產毛額 (GDP) 成長預測從原本的 7.5% 調降至 6%，IHS Markit 則預測，美國今年 GDP 可能擴張 6.1%。

IHS Markit 美國首席經濟學家 Joel Prakken 說，供應短缺進一步限制生產和銷售，晶片短缺導致汽車庫存減少，工廠閒置。時值年底購物季備貨的旺季，但亞洲港口受到確診影響，進出口貿易壅塞。

Prakken 說：「經濟還在復甦，只是速度比我們想的慢。」