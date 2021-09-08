ECB前總裁：美歐通膨走勢分歧 政策立場大不相同

歐洲央行 (ECB) 前總裁特瑞謝 (Jean-Claude Trichet) 週三 (8 日) 表示，通膨走勢分歧代表著在取消寬鬆貨幣政策方面，ECB 和聯準會 (Fed) 的立場也截然不同。

特瑞謝認為，ECB 管理委員會很可能在週四 (9 日) 的利率會議上，將緊急購債步伐放緩至疫情爆發初期水準，但他不認為 ECB 會追隨 Fed 的腳步，即今年稍晚起逐步取消貨幣刺激。

特瑞謝表示：「美國與歐洲處在不同的宇宙，Fed 承諾每月購買相等數量的債券，這項承諾相當明確。對歐洲來說，縮減購債代表著靈活性。」

他認為，美歐兩地面對的通膨壓力無法互相比較，尤其是排除食品、能源價格的核心通膨指標，就個人觀點來說，特瑞謝認為歐洲核心通膨率尚未達到令人憂心的水平。

「無論 ECB 最終決定為何，我很開心歐洲經濟增速較預期來得更快。」特瑞謝稱道。

市場普遍預期 ECB 將於週四宣布縮減購債，參與路透社調查的分析師認為，疫情緊急購債計畫 (PEPP) 購債規模可能自當前的每月 800 億歐元，降至 600 億歐元。

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