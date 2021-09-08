高鐵國慶疏運增班188班+中秋疏運再釋2成座位 營運動能回穩

台灣高鐵 (2633-TW) 近來陸續啟動增班，在中秋疏運增班後，今 (8) 日再宣布，為服務國慶假期期間旅運需求，自 10/8 至 10/12 規劃為期 5 天的國慶疏運，期間增開 188 班次列車 (南下 95 班、北上 93 班)，總計 5 天可提供 715 班次的旅運服務，同時，已開放預購的中秋疏運各車次列車，配合交通部政策再釋出 20% 座位。

由於疫情緊戒降為二級，旅運需求逐步復甦，加上車站商家開放內用飲食，高鐵近日公布 8 月合併營收達 16.21 億元，雖仍較去年同期下滑 56%，月增幅則有 92.92%，顯示營運觸底回溫。

高鐵目前每周提供 809 班次旅運服務，為疫情前 80% 運能水準，中秋疏運期間 (9/17 至 9/22) 更增開 184 班次 (南下 83 班、北上 101 班)，總計 6 天共提供 981 班次的旅運服務，營運動能逐漸回穩，此次國慶疏運增班，顯示暫未受近期國內疫情恐升溫的干擾。

高鐵表示，配合政府防疫指引，除維持全車對號座服務並開放全車座位數發售外，各車站非付費區開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩，而為維護旅客及人員的健康安全，定期進行車站及列車的清消作業並落實人員分流管理等措施。