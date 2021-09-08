國產前8月營收年增2成 Q4房市升溫推升需求

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收 17.11 億元，較前月微幅成長、年增 16.9%；前 8 月營收 140 億元，年增 21.8%；展望第四季，在房市升溫，指標大型建案陸續開出、以及科技廠辦、國家級建設需求持續推進下，將支撐混凝土需求。

國產認為，房市近期恢復生氣，北中南房市至少有多筆重磅級的百億指標大案，醞釀在「928 房市檔期」登場，民俗月過後到第四季房市將呈現明顯的熱絡景象，將推升新一波混凝土需求。

此外，目前科技大廠在竹科、竹南科、中科、南科等持續不斷的擴廠興建外，推升混凝土需求相當熱絡且巨量，全台各地重劃區皆在大興土木展開建設，包括台北市府力推的南港東區門戶大建設計畫等。

國產認為，國家級建設利多加持也帶動建案興建與在地繁榮發展，除了可以達到區域共榮、拉抬彼此的潛在開發利益價值外，也能掌握大型建案興建時所需要的龐大高端混凝土供應商機。

而建築結構安全意識抬頭，國產推動的「安心建材履歷」，截至 9 月為止，已突破 1900 個新建案加入，當中包含房建指標建案、全台科技廠房與公共工程，將推升營運成長持續向上。