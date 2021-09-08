加強創新 聯想未來3年研發支出成長1倍

週二 (8 日)，聯想(992-HK) 舉辦 2021 線上創新科技大會。聯想集團董事長兼 CEO 楊元慶在會上表示，新 IT 打造新引擎，聯想將持續擴大研發投入，計畫在未來三年內，將研發投入金額成長一倍。

根據聯想最新的年報顯示，研發費用達 14.5 億美元，意味著 3 年後聯想研發費用將成長至 29 億美元。

(圖片: AFP)

楊元慶在會議上分享聯想對於未來的三大預判：混合型工作與生活方式，將驅動更多多樣的設備、IoT 終端和在線的服務；邊緣計算、雲計算與傳統數據中心並存的趨勢將帶動越來越豐富的基礎設施建設；及人工智能在智慧化轉型中的核心地位與前景。

楊元慶指出，用新 IT 協助產業數位化、智慧化。聯想將基於「端 - 邊 - 雲 - 網 - 智」的技術架構，以「新 IT」為各行各業的客戶創造新的服務。用長期主義，擔當企業的社會責任。

他提到聯想進一步推出新品牌－「聯想 TruScale」服務，其核心就是 XaaS，以「一切皆服務」為宗旨，把傳統的硬體、軟體、服務分散採購的模式，設計、建設、運作分段實施的模式，整合成可以訂閱的、一站全包的服務架構。楊元慶稱，這種「一切皆服務」的模式，將從根本上改變整個 IT 行業。

