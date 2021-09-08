〈台幣〉非美貨幣走弱 貶7.3分收27.746元逾1周低點

本土疫情蔓延，台股今 (8) 日盤中跌幅擴大，外資終止連續 3 個交易日買超台股，並在匯市上轉買美元匯出，使得新台幣匯率由升轉貶，失守 27.7 元關卡，終場收在 27.746 元，貶值 7.3 分，為逾 1 周低點，韓元、歐元等非美貨幣全面走弱。

國內疫情升溫引發投資人憂慮，資金轉進避險美元，新台幣匯率今天以 27.65 元升值開盤，主要為出口商拋匯，但進口商也隨之進場買匯，使得匯價午盤前呈現拉鋸，在平盤附近狹幅震盪。

台股盤中遇到亂流，一度急跌逾 260 點，外資下午也擴大匯出力道，新台幣匯價一路走貶，摜破 27.7 元關卡，終場貶值 7.3 分，以 27.746 元作收，為連 2 貶，台北外匯市場成交金額 9.98 億美元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數回神勁揚 0.42%，韓元則重貶 0.76%，歐元貶值 0.38%，日圓貶值 0.31%，新台幣與新加坡幣均貶值 0.26%，人民幣也小幅貶值。

歐洲央行 (ECB) 會議即將登場，ECB 官員將針對縮減購債展開辯論，市場目前預期，購債可能從目前每月 800 億美元縮減為 600 億美元。