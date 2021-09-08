材料分析需求強 汎銓8月營收1.3億元 創歷史新高

檢測分析廠汎銓 (6830-TW) 今 (8) 日公布 8 月營收 1.3 億元，月增 1.56%，年增 34.01%，累計前 8 月營收 9.25 億元，年增 32.99%；受惠各家大廠投入第三代半導體研發，汎銓材料分析 (MA) 訂單滿載，推升 8 月營收再對創下歷史新高。

展望下半年，汎銓除了持續強化競爭力，協助客戶解決問題，保持良好訂單能見度外，為因應產能供不應求，也計畫持續投入資本支出、擴充設備及產能，開拓業務市場範疇，添加未來營運柴火。

汎銓指出，由於後疫情加速科技走向微型化、省電與減碳趨勢，引爆第三代半導體市場商機，也因碳化矽 (SiC) 與氮化鎵 (GaN) 皆為新材料，為元件設計、設備投資及製造過程帶來挑戰，也創造材料分析 (MA) 接單良好的成長空間。

汎銓持續投入半導體材料分析 (MA) 與故障分析 (FA) 兩大領域，目前已領先市場開發出低溫原子層鍍膜技術 (LT-ALD)，可在樣品外形成保護，避免樣品因電子束照射產生變形，進而提升材料分析的精準度，去年已取得專利。

汎銓表示，在 LT-ALD 技術加持下，公司材料分析技術受半導體業界肯定，在台灣材料分析市占率超過 5 成，也是第三代半導體供應鏈之一。

據集邦最新報告指出，GaN 功率元件 2025 年市場規模將達 8.5 億美元，年複合成長率高達 78%，SiC 功率元件 2025 年將達 33.9 億美元，年複合成長率達 38%，凸顯龐大市場商機有利台灣產業鏈發展。