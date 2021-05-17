客戶先進製程研發腳步加速 汎銓材料分析需求強

半導體檢測業者汎銓指出，近期受惠半導體大廠朝向 5 奈米、3 奈米、2 奈米等先進製程研發，以及第三代半導體等趨勢明確，公司材料分析 (MA)、故障分析 (FA) 兩大業務需求強勁，看好今年營運持續成長。

汎銓前 4 月營收 4.2 億元，年增 36.48%，續創營運高峰。

展望全年，汎銓表示，依照客戶預詢產能的狀況來看，已感受主要客戶對材料分析的需求高漲，整體營運可保持高速成長，公司也持續投入新技術應用設備、培養專業技術人才等，憑藉多年累積的專業分析競爭力，搶攻半導體市場龐大的商機，挹注公司未來營運更上一層。

汎銓強調，公司是半導體產業不可或缺的關鍵成員，市占率過半，包括半導體先進製程的關鍵材料極紫外光 (EUV) 光阻、低介電係數材料 (Low K) 等，公司都可在數小時內提供客戶正確的分析數據，協助縮短客戶研發時程。

汎銓看好，隨著國際知名晶圓代工大廠近期宣布計畫 3 年內投入千億美元資本支出，用於晶圓產能擴產與技術發展，尤其專注於先進製程研發，創造相關供應鏈有利的業務拓展空間。

汎銓為專業半導體料材分析 (MA) 及故障分析 (FA) 實驗室，多年來深耕材料分析領域，在半導體產業鏈上扮演「領航者」角色，客戶群廣泛，包含第一至三代半導體晶圓代工廠、IDM 廠以及配合相關設備商、材料商，還有上游的 IC 設計、光罩，下游的封裝、測試、載板、軟板、PCB 等公司。

汎銓主要為各產業製程研發及產品提供成份分析、結構分析、製程缺陷分析、影像比對分析、電路異常定位分析、元素分析、鍍層膜厚微結構分析、縱深分析、橫截面分析及表面分析等，透過高階電子顯微鏡等分析設備儀器，搭配自行研發之特殊分析技術工法，提供客戶最高品質的專業分析報告。