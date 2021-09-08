鉅亨美股雷達：蔚來宣布增資20億美元ADR、Wedbush喊蘋果目標價185美元

美股重要看點：

在 9 月份伊始，領導白宮政府的民主黨人正遇到一個難題，那就是提高政府債務上限，以避免政府關門重演，並需要同時推動高達 4.5 兆美元的財政刺激法案在國會通過。

美國國會民主黨人 9 月將面對二大國會難題：

設法提高政府債務上限，以避免 2013 年、2018 年的政府關門歷史重演。 推動 1 兆美元基建方案和 3.5 兆美元的預算支出，二大項目合計約 4.5 兆美元，將分別需要獲得眾議院和參議院的表決通過，而雖然 3.5 兆美元的預算決議遭到中間派民主黨人的反對，但民主黨團仍試圖以微弱的優勢通過。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 269.09 點，或 0.76%，收 35,100 點。

那斯達克上漲 10.81 點，或 0.07%，收 15,374.33 點。

標普 500 指數下跌 15.4 點，或 0.34%，收 4,520.03 點。

費城半導體指數下跌 11.16 點，或 0.33%，收 3,419.73 點。

今日重要總經數據：

美國 7 月 JOLTs 職位空缺數 (萬個)，市場預期 10004.9，前值為 1007.3。

重要個股動態：

1. 蔚來 (NIO-US)

蔚來汽車最新向美國證券交易委員會 (SEC) 提交增資說明書，計劃按市價增發價值最多 20 億美元 ADR 股票，而按照蔚來週二 (7 日) 每股 40.59 美元的收盤價計算，蔚來將增發至多約 5000 萬股 ADR。

蔚來在增資說明書上表示，增發股票募集的資金將用於一般企業用途和強化資產負債表。

繼數個月前以每股 17 美元的價格出售 8850 萬股股票後，蔚來去年底以每股 39 美元的價格出售 6800 萬股股票，融資 26.5 億美元，而由於投資者興趣高漲，除蔚來外，特斯拉、小鵬汽車和理想汽車等電動汽車廠商也紛紛增資。

NIO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果將於 9 月 14 日舉辦新品發布會，外界普遍認為蘋果將發布新款 iPhone，而該消息也帶動蘋果週二 (7 日) 股價上揚、市值達到約 2.59 兆美元；今年以來蘋果股價已累計上漲 18.1%。

投資機構 Wedbush 分析師 Dan Ives 亦在週二 (7 日) 一份最新研報表示，據 Wedbush 對供應鏈下半年生產計劃的調研，預計新款 iPhone 產量將達到 1.3 億至 1.5 億部之間，且新款 iPhone 估將占第三季產量的 35% 至 45%。

Dan Ives 指出，從規格看，新款 iPhone 最高容量將達到 1TB，是上一代的 2 倍，而所有 iPhone 13 型號都將配備光學雷達 (LiDAR)，Dan Ives 對蘋果股票評級為跑贏大盤，目標價為每股 185 美元。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 特斯拉 (TSLA-US)

最新市場消息傳出，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 似乎在發送給員工的電子郵件中，認可知名 ARK 首席執行長 Cathie Wood 給出的特斯拉每股 3000 美元目標價，Cathie Wood 說法認為，特斯拉股價將在 2025 年達到 3000 美元。

馬斯克相信，只要特斯拉做得真的好，股價漲到 3000 美元是可能的；而這一郵件是否出自馬斯克之手尚不確定，特斯拉也沒有做出正面回應。

對於特斯拉而言，執行力意味著新汽車工廠和電池工廠按計劃投產，特斯拉今年將投產兩家工廠，計劃在可預見的將來把產量提升 50%。

今年以來特斯拉股價累計上漲約 7%，其中過去 3 個月上漲逾 25%。