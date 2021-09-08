鉅亨美股雷達：蔚來宣布增資20億美元ADR、Wedbush喊蘋果目標價185美元
美股重要看點：
在 9 月份伊始，領導白宮政府的民主黨人正遇到一個難題，那就是提高政府債務上限，以避免政府關門重演，並需要同時推動高達 4.5 兆美元的財政刺激法案在國會通過。
美國國會民主黨人 9 月將面對二大國會難題：
- 設法提高政府債務上限，以避免 2013 年、2018 年的政府關門歷史重演。
- 推動 1 兆美元基建方案和 3.5 兆美元的預算支出，二大項目合計約 4.5 兆美元，將分別需要獲得眾議院和參議院的表決通過，而雖然 3.5 兆美元的預算決議遭到中間派民主黨人的反對，但民主黨團仍試圖以微弱的優勢通過。
美股前一交易日漲跌：
- 道瓊指數下跌 269.09 點，或 0.76%，收 35,100 點。
- 那斯達克上漲 10.81 點，或 0.07%，收 15,374.33 點。
- 標普 500 指數下跌 15.4 點，或 0.34%，收 4,520.03 點。
- 費城半導體指數下跌 11.16 點，或 0.33%，收 3,419.73 點。
今日重要總經數據：
- 美國 7 月 JOLTs 職位空缺數 (萬個)，市場預期 10004.9，前值為 1007.3。
重要個股動態：
1. 蔚來 (NIO-US)
蔚來汽車最新向美國證券交易委員會 (SEC) 提交增資說明書，計劃按市價增發價值最多 20 億美元 ADR 股票，而按照蔚來週二 (7 日) 每股 40.59 美元的收盤價計算，蔚來將增發至多約 5000 萬股 ADR。
蔚來在增資說明書上表示，增發股票募集的資金將用於一般企業用途和強化資產負債表。
繼數個月前以每股 17 美元的價格出售 8850 萬股股票後，蔚來去年底以每股 39 美元的價格出售 6800 萬股股票，融資 26.5 億美元，而由於投資者興趣高漲，除蔚來外，特斯拉、小鵬汽車和理想汽車等電動汽車廠商也紛紛增資。
2. 蘋果 (AAPL-US)
蘋果將於 9 月 14 日舉辦新品發布會，外界普遍認為蘋果將發布新款 iPhone，而該消息也帶動蘋果週二 (7 日) 股價上揚、市值達到約 2.59 兆美元；今年以來蘋果股價已累計上漲 18.1%。
投資機構 Wedbush 分析師 Dan Ives 亦在週二 (7 日) 一份最新研報表示，據 Wedbush 對供應鏈下半年生產計劃的調研，預計新款 iPhone 產量將達到 1.3 億至 1.5 億部之間，且新款 iPhone 估將占第三季產量的 35% 至 45%。
Dan Ives 指出，從規格看，新款 iPhone 最高容量將達到 1TB，是上一代的 2 倍，而所有 iPhone 13 型號都將配備光學雷達 (LiDAR)，Dan Ives 對蘋果股票評級為跑贏大盤，目標價為每股 185 美元。
3. 特斯拉 (TSLA-US)
最新市場消息傳出，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 似乎在發送給員工的電子郵件中，認可知名 ARK 首席執行長 Cathie Wood 給出的特斯拉每股 3000 美元目標價，Cathie Wood 說法認為，特斯拉股價將在 2025 年達到 3000 美元。
馬斯克相信，只要特斯拉做得真的好，股價漲到 3000 美元是可能的；而這一郵件是否出自馬斯克之手尚不確定，特斯拉也沒有做出正面回應。
對於特斯拉而言，執行力意味著新汽車工廠和電池工廠按計劃投產，特斯拉今年將投產兩家工廠，計劃在可預見的將來把產量提升 50%。
今年以來特斯拉股價累計上漲約 7%，其中過去 3 個月上漲逾 25%。