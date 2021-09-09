〈美股熱門股〉Lululemon Q2財報靚盤後飆13% Coinbase恐遭SEC提告跌3%

Lululemon 第二季財報靚 盤後飆漲 13.35%

運動服飾品牌 Lululemon(LULU-US) 周三（8 日）盤後公布優於預期的第二季財報，並給出亮眼的第三季與全年財測，激勵盤後股價飆漲 13.35% 至每股 431.70 美元。

Lululemon 第二季營收年增 61% 至 14.5 億美元，每股獲利 1.65 美元，皆優於 Refinitiv 分析師預估的 13.4 億美元與 1.19 美元。北美銷量比去年同期成長 63%，全球銷量成長 49%。

Lululemon 預估第三季營收將介於 14 億美元至 14.3 億美元，經調整後每股獲利下降至 1.33 美元至 1.38 美元之間，仍優於分析師預估的營收 13.2 億美元與每股獲利 1.32 美元。

全年營收則預估將介於 61.9 億美元至 62.6 億美元之間，經調整後每股獲利介在 7.38 美元至 7.48 美元之間，優於分析師先前預估的營收 59.4 億美元與每股獲利 6.91 美元。

Lululemon 表示，公司的財測並未將新冠病毒的影響列入考量。根據目前預測，Lululemon 有望在今年年底超過 2023 年的營收目標，比原計畫提前兩年達標。

Coinbase 恐遭 SEC 提告 3.23%

Coinbase(COIN-US) 因研擬推出允許客戶利用借貸加密資產賺取利息的商品，遭美國證券交易委員會（SEC）盯上，目前已收到「威爾斯通知」（Wells notice），意味著公司可能面臨訴訟，周三股價聞訊下跌 3.23% 至每股 258.20 美元。

Coinbase Lend 是 Coinbase 計畫讓認證用戶透過出借加密貨幣賺取利息的商品，用戶可從穩定幣 USDC 中獲得 4% 的年利率，但卻遭 SEC 盯上。

Coinbase 法務長 Paul Grewal 表示，在過去 6 個月中一直努力與監管機構打好關係，對 SEC 突如其來的威脅感到措手不及。Coinbase Lend 將至少延至 10 月發布。

加密貨幣持有者出借貨幣以取得利息的方案，在世界各地已越來越普遍，但美國的監管機構對此感到擔憂，認為此類產品應該遵守現有的證券法。

中國監管機構持續打壓 中概股低迷

在中國政府強化對科技、教育與遊戲等多種產業的監管措施，並緊縮海外上市規定情況下，中概股周三遭到拋售，滴滴出行 (DIDI-US) 下跌 7.33%、拼多多 (PDD-US) 下跌 2.80%、阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 2.54%。

瑞士信貸（Credit Suisse）的報告顯示，由於中概股大跌並遭拋售，避險基金對中國股票與在美上市的指數曝險部位已降至兩年低點。截至 8 月 25 日，「淨曝險」從去年年底的超過 2% 降至 0.75%，反映投資人將監管的不確定性列入考量。

高盛對 813 檔基金提交的 13F 文件分析顯示，截至第二季末，有三分之一的避險基金持有美國存托憑證（ADR）。

北京政府一系列監管措施導致中國 ADR 均價大幅下降。中國監管機構的打擊主要集中數據安全、營利教育與遊戲領域，而中國國家主席習近平正推動縮小貧富差距以鼓勵「共同富裕」。