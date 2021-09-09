蘋果爆料達人：iPhone 14將採開孔螢幕 設計感重回iPhone 4

iPhone 13 下周將揭開神秘面紗，市場卻已經開始揣測 iPhone 14 的樣貌，知名蘋果爆料達人 Jon Prosser 周三 (8 日) 表示，明年推出的 iPhone 將取消瀏海螢幕，多處外觀也將改回 iPhone 4 的設計。

Prosser 表示，蘋果 (AAPL-US) iPhone 14 將捨棄瀏海、改用開孔螢幕，後鏡頭相機模組更貼合手機背面。科技網站 Front Page Tech 報導，iPhone 14 將透過微小的設計變化，解決用戶困擾。

Prosser 說道，這些消息源自於 iPhone 14 Pro Max 的外觀圖像，此外，其他新的設計變化包括改回 iPhone 4 的圓形音量按鈕，以及夾層玻璃設計。這使 iPhone 14 看起來像更具未來感的 iPhone 4。

Prosser 洩漏的 iPhone 14 外觀圖像 (圖: Prosser、Front Page Tech)

Prosser 多次料中蘋果設計、顏色或功能方面的改變。天風證券分析師郭明錤表示， 2022 年將推出的 iPhone 將支援 8K 影像，並開發 4800 萬畫素的鏡頭。

另一個傳言指出， iPhone14 可能採用鈦合金手機外殼，且市場高度期待 iPhone 預期的升級功能，2022 年的 iPhone 將會出現「超級週期」。

根據先前其他傳言， iPhone14 可能不會有充電接口，意味著將取消 Lightning 或 USB-C 插槽，並將依賴於無線連接、無線充電，或只有通過 MagSafe 進行連接才能獲得數據和電源，但 Prosser 這次的爆料顯示， iPhone 14 仍存在 Lightning 插槽。