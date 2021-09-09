日本東京、大阪等19個行政區 緊急狀態將延至9月底

日本專家學者 9 日 (週四) 上午同意了日本政府延長緊急狀態的提案，東京、大阪等 19 個行政區的緊急狀態措施將持續到 9 月 30 日止，宮城、岡山，則會轉為前一階段的「防止蔓延等重點措施」。

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，目前日本共有 21 個行政區處於緊急狀態，分別為北海道、宮城、東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬、静岡、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、福岡、沖縄。依照先前規劃，這些行政區的緊急狀態也將持續到 9 月 12 日止。

日本政府為進一步降低醫療負擔、並減少確診人數，打算延長緊急狀態的實施時間。宮城、岡山則由於醫療負荷減輕，日本政府將解除這兩縣的緊急狀態，改列「防止蔓延等重點措施」的實施區域。

目前防止蔓延等重點措施的實施區域當中，富山、山梨、愛媛、高知、佐賀、長崎等 6 個縣，將於 9 月 12 日期限過後解除；福島、石川、香川、熊本、宮崎、鹿児島，還有即將列入其中的宮城、岡山等 8 個縣，則會持續到 9 月 30 日止。

由日本專家學者組成的分科會在 9 日上午同意相關提案，接下來日本政府將向參眾兩院的議院營運委員會提出報告，並由日本政府對策本部同日傍晚做出正式決定，再由日本首相菅義偉召開記者會說明。