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經濟復甦政府擴大支出 挹注新興股市漲勢動能

鉅亨網記者郭幸宜 台北
聯準會的縮表政策，恐對新興市場股債形成壓力。(圖：AFP)
聯準會的縮表政策，恐對新興市場股債形成壓力。(圖：AFP)
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縮表新興股市基礎建設通膨

儘管有聯準會縮表壓力，但在全球經濟復甦下，政府與企業同步擴大支出，新興股市仍有投資機會。瀚亞投資看好估值較低的新興市場價值型股將開始啟動反彈，加上企業獲利支撐，可望替投資人帶來龐大投資機會。

瀚亞投資預期，新冠肺炎過後幾年，金融市場並不會複製剛結束的全球金融危機過後的十年走勢，而是進入新一輪因為產業轉型帶來的多頭趨勢，類似在先前網路泡沫破裂後的復甦期 (post-dot-com era)。

回顧金融危機後初期，各國政府祭出嚴厲的財政緊縮計畫，試圖恢復金融體系，但財政緊縮反讓企業投資水準降至低點，造成經濟增長溫吞且充滿不確定性。

反觀這次新冠肺炎帶來的危機，各國推出了前所未有的財政和貨幣擴張計畫，並非只關注銀行體系的流動性和財務體質，而受到疫情影響，過去 18 個月消費受到抑制，導致全球儲蓄達到歷史高位，預計這將在短期內推升消費者需求。

此外，在各國政府擴大基礎建設支出，還有企業支出，也可望帶來較大的上漲週期，更高利率往往利多金融、能源和工業等週期性行業。

瀚亞投資指出，過去三個月全球盈利修正趨勢保持正向，大多數行業上修多於下修，其中又以能源、原材料和銀行等週期性行業的盈利修正最為積極，這對價值股投資是好兆頭。

瀚亞投資表示，相較於成長股和優質股，價值股估值近年出現極大落差與低估，也是看好目前新興市場價值股的主要原因。

瀚亞投資認為，ESG 將是下一個十年的重要特徵，隨著消費者和公司逐漸擺脫高碳消費，需要在實體經濟進行大規模的基礎設施和資本性支出投資，尤其是新興市場國家，更能在實體經濟領域發揮的價值型產業，例如金融、工業和公用事業等，可望更明確展現出其價值。
 

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