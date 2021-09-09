〈五倍券來了〉10/8開放領用 數位9/22起綁定 國內電商也可用

行政院長蘇貞昌今 (9) 日親自主持「振興方案記者會」，正式宣布五倍券上路時程，若透過超商預購，紙本券最快 10 月 8 日可以領用，數位方式綁定則從本月 22 日起開放，10 月 8 日開始消費，除了實體店家、攤商可使用外，國內電商也納入範圍。

蘇揆表示，近期雖然發生長榮機師感染、幼兒園群聚事件，但已有一段時間新增病例是個位數，面對病毒入侵衝擊內需產業 (服務業)，政府要規劃如何照顧員工生計及振興經濟。

蘇揆說明，紙本五倍券為一套十張，包含三張 1000 元、兩張 500 元、五張 200 元，預約時間分為兩部分，超商 9 月 25 日開始預約，10 月 8 日開始領用；郵局領取則是從 10 月 4 日起預約，10 月 12 日起領用。數位綁定部分則是 9 月 22 日起上路，10 月 8 日起消費。

民眾使用五倍券期限至明年 4 月底截止，商家兌領期限為明年 6 月底截止，有統一編號的業者，可至指定金融機構兌領；無統一編號者可委託商圈組織、夜市管委會等兌領；在職業工會加保的自營業者，可至八大公股行庫兌領。

蘇貞昌表示，五倍券使用範圍為全國實體店家、攤商，原本計劃排除部分國內電商，但電商業者釋出誠意，承諾設專區挺在地商家、小農，免上架費、降低抽成、減免廣告費與服務費，因此，他會請經濟部盯好，確認業者遵守承諾，僅排除境外電商。

蘇貞昌說，只要在明年 4 月 30 日前出生、領有健保卡的國人，以及有永久居留的外籍人士，都可領取。