〈生技代工新商機〉政院拍板通過新版生技條例 CDMO最高折30%稅額

行政院院會今 (9) 日正式拍板通過「生技新藥產業發展條例」修正草案，最快明年上路，為鼓勵研發與製造並重，受託開發製造 (CDMO) 公司等納入獎勵範圍，全新機械、設備或系統支出投抵，每年最高減抵稅額為 30%。

行政院表示，生技條例修正草案，除了將名稱修正為生技醫藥產業發展條例外，施行期限延長至 2031 年底，草案修正要點內容包括將再生醫療、精準醫療、數位醫療等納入獎勵範圍，同時，納入受託開發製造公司為適用對象。

另外，生技醫藥為高風險、高投資且回收期長產業，提供生技醫藥產業的研發抵減租稅優惠，此外，政府為推動生技醫藥產業朝向研發與製造並重，打造國際生技醫藥生產基地，新增生產製造之全新機械、設備或系統適用投資抵減。

政府也考量生技醫藥公司仍需長期且穩健的資金投入研發，除延續法人股東投資抵減，也新增個人股東投資所得總額減除。

針對生醫人才方面，行政院提到，為吸引國際高階專業人才參與生技醫藥公司經營，相關人員與技術投資人，因獎酬、技術入股或認股權憑證取得的新股，持有一定年限後，可選擇取得股票時之時價或轉讓時之時價孰低者課稅。