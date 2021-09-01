振興五倍券點火經濟 龔明鑫：今年GDP可望破6%

行政院拍板振興五倍券規劃，預計 9 月下旬開放預訂、10 月上旬領取使用，針對今年振興五倍券效益，國發會主委龔明鑫今 (1) 日表示，樂觀預期效益將較去年三倍券倍增，達逾 2000 億元，且若振興效益在第四季浮現，今年經濟成長率有機會達到 6%。

根據主計總處最新經濟成長率 (GDP) 預測值達 5.88%，較 6 月預測數 5.46% 再上修 0.42 個百分點，為 11 年來新高，在振興五倍券點火下半年經濟，龔明鑫表示，對經濟成長率破 6% 有期待。

回顧去年振興三倍券效益，龔明鑫表示，以中經院、台經院等不同模型估算，去年振興三倍券創造逾 1000 億元效果，且去年 7 月推出後，快速帶動零售、餐飲、旅宿業回溫，營收均較前一年度沒有疫情時大幅成長，顯示經濟動能快速回溫。

龔明鑫認為，不論三倍券、消費券、五倍券都具備經濟點火效果，只要民間參與程度越熱烈，振興效果將更顯著，今年包含地方政府、銀行、企業廠商加碼方案等都較去年熱烈，樂觀預期帶動的經濟效益將較去年倍增。

至於發放時間是否提前，龔明鑫表示，仍有前置準備時間考量，但如同行政院長蘇貞昌對外宣布，若可提前就會提前發放，而根據政院規劃，目前振興五倍券預計在 9 月下旬開放預訂、綁定，10 月上旬領取，使用期限則至明年 4 月底。