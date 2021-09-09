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鋁價衝上近13年新高 市場擔憂供應中斷風險

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
鋁價衝上近13年新高 市場擔憂供應中斷風險(圖:AFP)
鋁價衝上近13年新高 市場擔憂供應中斷風險(圖:AFP)
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中國幾內亞軍事政變供應限產

受中國和幾內亞的相關供應擔憂影響，鋁價延續 1 年來的驚人漲勢，周四 (9 日) 觸及 2008 年以來最高。

LME 鋁價周四一度上漲 1.6%，至每噸 2837.50 美元，寫 2008 年以來的新高，截至台北時間 11:39，報 2833 美元。上海鋁價上漲 2.1%，更來到 2006 年以來最高。

供應占全球鋁土礦近四分之一的幾內亞發生政變，儘管新領導人敦促礦業公司繼續運營，並保證會履行現行與國家的協議，但仍然加劇了市場對鋁土礦供應可能中斷的擔憂。

與此同時，中國的供應也正受到限制，以打擊能源密集型產業造成的污染，並且還有季節性電力短缺的影響。

諮詢公司 Aladdiny 表示，中國的鋁和氧化鋁中心廣西正在推進新措施，要求冶煉廠將 9 月產量保持在最高月平均水準的 80%，而氧化鋁精煉廠則保持在 50% 以內。

然而，由於中國的生產者物價指數 (PPI) 來到近 13 年新高，相關環境目標可能會被重新評估，以加大力度抑制原材料價格。

與此同時，中國 10 月 1 日至 7 日假期前的進口積壓，加劇了供應緊張，上海期貨交易所倉庫的鋁庫存為 2020 年 12 月以來最低，為 232245 噸。

一名新加坡貿易商表示，人們都在努力爭取最早的船班，以避免與國慶假期之前或期間抵達的船隻發生衝突，從而導致不必要的租賃和交付延遲，這種現象可能在本周末平息。

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