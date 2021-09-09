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〈台股盤後〉大盤開低走高量縮收漲33.8點 終止日K連黑

鉅亨網記者張欽發 台北
〈台股盤後〉大盤開低走高量縮收漲33.8點 終止日K連黑走勢。(鉅亨網記者張欽發攝)
〈台股盤後〉大盤開低走高量縮收漲33.8點 終止日K連黑走勢。(鉅亨網記者張欽發攝)
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台股盤後台積電大立光

台股今 (9) 日尾盤大單護盤，以上漲 33.84 點或 0.2% 作收，收盤指數報 17304.33 點，終止日 K 連黑走勢，但是成交值萎縮爲 2439.65 億元，是今年以來單日新低量。

對於今天大盤量縮反彈，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，反映全台疫情變化等不確定因素，市場對台股走勢看法趨保守，導致成交量能萎縮。證券分析師黃漢成則指出，台股今天成交量能大幅萎縮，顯示上檔壓力仍大。

台股今天由晶圓代工聯電 (2303-TW) 主攻，台積電 (2330-TW) 尾盤大量買盤敲進拉回平盤，整體電子股同步向上反彈。

貨櫃航運類股方面，除長榮 (2603-TW) 小漲，萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價則是下跌作收。

蘋果確定發表 iPhone 年度旗艦機日期，蘋概股表現平淡，大立光 (3008-TW) 小漲 5 元或 0.19%，以 2595 元作收，鴻海 (2317-TW) 小跌 0.5 元或 0.47%，以 107 元作收，而玉晶光 (3406-TW) 股價終場下跌 2 元或 0.4%，以 496.5 元作收。

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