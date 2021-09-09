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神奇『油甘』保健康 回歸自然『樹重奏』

理財周刊
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理財周刊油甘樹重奏

文．鄭妤安  圖．樹重奏提供

現代職場工作繁忙，許多上班族常在外解決三餐，外食人口比例逐年上揚。加上外送平台盛行，餐飲業有提供外送服務者，在民國 109 年占比達到 53.8%，較 107 年的 40.1% 提升了 13.7% 之多。

行政院主計處家庭收支調查也發現，家庭消費支出中，餐廳與旅館的消費比例，由 101 年的 10.6% 提升至 107 年的 12.3%，增加了 1.7%，顯示外食需求正逐年增加中。然而，外食餐點最常見的問題有食物高油高鹽、蔬菜水果攝取不足等，都可能造成國人健康指數下滑。

「油甘果」為近期農委會大力推廣之高值化水果，根據科學文獻指出，其維他命Ｃ含量是蘋果的 160 倍，抗氧化力是藍莓的 28 八倍，且富含多酚、單寧酸、十七種胺基酸和礦物質等等，對於外食族、蔬果攝取少、工作壓力大工時長的族群來說，都是高效營養補充的選項之一。

 

愛護土地 追求自然純淨

「樹重奏」在苗栗、台中與南投共契作五座農場，均為有機認證農場，以「酵道自然農法」栽種營養價值卓越的「油甘果」。其中，「酵道自然農法」是使用果皮菜葉發酵後的天然營養液，澆灌回土地，使植物與土壤獲得天然有機質，絕不使用人工化肥、殺蟲劑、除草劑、生長激素和著果劑等。

執行長范筱琳秉持的信念─「不破壞生態系，保持生物多樣性，讓食物鏈自然運作，也可以確保我們所食用的油甘果，完全沒有化學物殘留，愛護土地也為確保食物純淨，就是我們一直以來的堅持」。

「樹重奏油甘鮮果粉」是 100% 鮮果濃縮製作而成，與市售鮮果粉有許多差異，第一，高標準為消費者把關原料的純淨，鮮果種植於有機驗證農場，並澆灌天然酵素絕無化學物，採收驗證 SGS 473 項農殘零檢出。第二，極耗工的去籽製程，確保風味佳和保存條件優。第三，高規格、高成本的真空冷凍乾燥技術，確保鮮果營養不被高溫破壞。

具有無農藥化學物殘留、100% 純粉無添加、高效多元營養素三大優點的「樹重奏油甘鮮果粉」，一天只要一匙 (2 克) 加入各種飲品中飲用，就能高效補充天然維他命Ｃ和許多營養素，改善日常蔬果攝取不均的困境，是現在忙碌生活都市人的良品。

 

高規格把關 堅持使命

「樹重奏」從在地純淨有機栽種油甘果開始，一條龍的結合 ISO22000、HACCP 製造廠，推出高值化的營養補給品與清潔保養品，成功打進誠品書店、微風南山、蔦屋書店、國家歌劇院等高質感場所，更是第一家進到日本蔦屋書店的台灣品牌。將台灣在地的農業堅持，高標準的檢驗把關，到高質感產品的國際市場展現，「樹重奏」的每一步，都走得扎實和用心。

 

多元經營將「油甘果」融入生活

油甘果採果季為每年的九至十一月，因此在這期間有新鮮油甘果的販售。除此之外，「樹重奏」還提供油甘果汁和經過三六五天發酵的油甘發酵原液，可供直接飲用或添加進飲品中提升營養素。高質化產品有內服「森果系列」的油甘鮮果粉、口含的油甘青春錠、雙效的油甘益生菌和四種針對男女老少開發出的酵果露。外用的「森然系列」有油甘嫩白潔顏露、油甘淨白牙膏和一系列天然植物製成的手工皂。

「樹重奏」的核心使命，是希望能在愛護土地與友善生態的前提下，提供最純淨最高品質的食品與用品，給民眾一個最佳的選擇！

(廣告企劃製作)

 

▊「樹重奏」創辦人范筱琳秉持信念──「我自己會想吃的東西，我才會去做」，對食品的嚴格把關不在話下。

 

 

來源：《理財周刊》1098 期

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