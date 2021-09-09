全聯首賣女性內衣 攻婆媽內在美

文．理財周刊

迎戰傳統市場，全聯超市首度推出女性內衣產品，與生活美容品牌 mocodo 合作販售無鋼圈內衣褲，上市全新產品「mocodo 裸感無痕內衣」，運用國際一線大品牌專用代工廠、日本科技點膠技術「無車縫、零觸感」，打造好穿超耐洗特色，價格 CP 值爆表，準備搶攻媽媽族群內在美市占率。

創立於 1986 年的 mocodo 擁有自主研發團隊，專精於生活與美容用品開發超過 30 年。此次更結合日本研發技術，製作出「百分之百 0 車縫」的無鋼圈裸感無痕內衣。以舒適布料為內衣主體，運用日本高級科技點膠貼合技術加工，透過布料料面技術的突破，內衣本身延展性、親膚性極佳，且將內衣版型調整為最適合台灣女性胸型的設計，因此能完美支撐、包覆，讓女性穿著時的感受達到「如同沒穿內衣一般」的舒適。也因為整件內衣 0 車縫，罩杯不用取下放入洗衣袋，就能直接機洗，免去手洗內衣的麻煩。

mocodo 總經理陳昭吟表示，在國際女性內衣市場無鋼圈早已是主流，日本或歐美無鋼圈內衣產品開發得早，因此市占率比台灣高。台灣無鋼圈款式內衣目前約佔整體內衣市場的四分之一，主要族群為 20 歲左右和 50 歲以上的女性。不過未來台灣女性對內衣的訴求，將越來越趨於以健康舒服為主，甚至取代傳統型內衣。過去全聯從未有內衣品牌進駐，這次鎖定全聯的女性消費客群，強調不用去百貨公司，內衣褲也能連同日常用品一起添購，便利性高，陳昭吟認為「mocodo 裸感無痕內衣」品質優良、價格親民，對突破市場有絕佳信心。

在「mocodo 裸感無痕內衣」正式推出前，除了經過國際認證水洗耐洗測試外，並由上百位婦女實際試穿、測試一周，試用者問卷回饋，跟其他無鋼圈內衣大牌相比，「彈性極佳，穿一整天脫下來，不會有勒痕，好穿好脫。」「真的很舒服！」「很像沒有穿內衣，又能將胸部包覆得很好。」目前裸感無痕內衣尺碼分為 M、L 及 XL，能滿足超過八成的女性民眾。

「mocodo 裸感無痕內衣」定價為 850 元，首波慶祝微解封促銷優惠打七折，優惠價 590 元。另外，同系列「mocodo 裸感無痕內褲」也同步上市，同樣具有日本研發技術、零感膚觸及安心水洗的特色，且因為使用極細丹尼尼龍纖維，穿著起來無痕舒適，有如第二層肌膚般細緻，在視覺上又能達到 3D 立體美臀的效果。「mocodo 裸感無痕內褲」尺寸為 M、L 及 XL，定價為 350 元，促銷價為 249 元，CP 值爆表，另外，全聯也於 9 月 10 日至 9 月 30 日推出「在家吃早餐」活動限定優惠，紡織品全系列商品單筆每滿 499 元現折 40 元，雙重優惠一次滿足，販售門市請洽各區全聯分店。

圖說 / mocodo 裸感無痕內衣鎖定全聯媽媽消費群，讓內衣褲同日常蔬果添購

來源：《理財周刊》1098 期

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