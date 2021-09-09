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裁判 可以沒量漲了又漲嗎

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理財周刊晶圓代工電子供應鏈戰戰兢兢

林友銘

上月專欄提到「台股四千億以下才是常態，但作空仍太早，台股仍會創高」結論，主要在顛覆市場共識的無量作右肩論點。一個月過後，台股在台積電調漲晶圓代工價、土洋回補晶圓雙雄下，於 9/3 反彈正式站穩季線，也確立本次反彈的強度。

當然，擔心無量會再殺一波的人大有人在。關於無量會不會一直漲一直漲？我的看法同前：只要美國不快速縮表或升息，則台股實質籌碼的供需是不會惡化的；而當沖限制只是造成名目籌碼高週轉的降低，表現在股市就是量潮退，但不代表人氣退，因為大前提是美國 FED 鴿或鷹，市場熱錢退不退，才是台股關鍵。

目前 Delta 病毒肆虐，疫情不因疫苗高施打率而停歇，由 9/3 美國公布的非農就業新增人數急凍一事來看，美國著實沒有立即縮表的可能，這會讓美股繼續走多。

而台股前波從 15159 彈到創新高的 18034，型態著實不是五波而是三波，且量價背離。這意謂台股未來就是走楔型模式，而楔型若走成 a-b-c-x-a-b-c，即便一路量價背離，也是可以創高的，這就是市場的迷思之一。

其二則是近期台幣異常強勁，不排除是中國新一波「共富論」政策下，對岸轉進台灣避險的資金所致。如此一來，台股自然在 9/3 站上季線後，有再續攻的本錢。

而台股算時間波，十月及明年一月各有一個高轉低的轉折；若配合事件，如圖一所示：本波台股十月創高後會再壓回，一個月反映 Q3 季報回檔，然後再於十一月續挺走到明年一月，內涵是元月效應及升息前的逃命波，然後開始做出正式大回檔。

 

接下來的操作策略，圍繞在幾個重大趨勢的交集上：

 

* 晶圓代工全面調漲，紅了櫻桃綠了芭蕉，就看誰有轉嫁能力

台積電為挽救毛利率，於日前全面調漲晶圓代工價，當然第一階衝擊仍是 IC 設計業者。但 IC 設計業者能否轉嫁成功，取決於終端產品的需求。

目前來看，LCD TV 在奧運後需求下滑，面板上所需的驅動 IC、控制 IC 需求也會跟著下滑。相關 IC 設計業者若面對的 TV 客戶比重較高者，即有可能不具轉嫁力，投資人應避開，如聯詠、敦泰及天鈺。

然而一體二面，IP 業者樂當二房東，自然直接受惠。但 IP 股的高本益比現象在電子大多頭時有利，在此時電子同樂會快散場之際，筆者倒是有更好的選擇。

 

* 大馬疫情反反覆覆，電子供應鏈戰戰兢兢

馬來西亞及越南近期受 Delta 病毒影響幾近封城，前者至少有全球五十家以上重要半導體大廠在內，並佔全球 15% 封測產能 (見圖二)。

 

 

而全球電子元件產出量被影響程度依序為：功率元件 (二極體)＞MOSFET＞MCU＞感測 IC。經研究，IDM 廠 MOSFET 委外薄化需求大量溢出下，是唯一能成功轉嫁的電子元件，畢竟車用比重高的 MOSFET，仍較其他小 IC 業者面對的下游手機及 NB 客戶更具價格談判力，市場也有共識它們 Q3 繼續成長、Q4 與 Q3 相當。

 

經上述兩項趨勢，綜合出的選股方向如下：

「捷敏 - KY」(6525)：光通訊大廠聯鈞子公司，主攻 MOSFET 封裝，具有大馬疫情下國際 IDM 大廠的轉單效益，表現在營收上是三至七月連五個月創歷史新高。

投信之前認養比重達 5% 以上，但九月初部分基金開始調節，研判應是換股操作至蘋概股短期操作蘋果新品發表會題材，致捷敏 - KY 股價從 124 元回落。

但上半年 EPS 為 3.05 元，展望全年有挑戰 6.5 元機會，本益比約 15~16 倍，仍屬偏低。技術面觀察，月線最高點 132.5 元當月為天量，量先價行應會再突破；同時月線做突破後的回測，回到日線觀察正好也守住前波大量支撐，是值得留意的標的。

「威健」(3033)：屬 IC 通路，第二季受惠晶片漲價獲利激增，EPS 來到 1.24 元，小結上半年獲利 1.99 元，為該產業模範生。

鑑於接下來晶片及電子產品漲價力道減弱，但因代理晶焱的靜電保護元件提升毛利率，全年獲利應仍可挑戰四元，致使本益比落在六倍左右，較該業平均本益比八倍為低，具投資價值。

近期有跨足碳化矽 (Sic) 的轉投資新題材，該題材一度造就矽力 - KY 及中砂本波上漲，市場重新聚焦卡位未發酵的威健，技術面上碗底形成而量價加溫，值得留意。

 

 

來源：《理財周刊》1098 期

更多精彩內容請至 《理財周刊

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