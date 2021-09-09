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非農數據遠不如預期 Fed縮表添隱憂

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理財周刊非農數據Fed縮表添隱憂

文／理周教育學苑．方鈞

Q: 美國 8 月非農數據公布，結果遠遜於市場預期，原因何在？而且這項重磅數據公布將會對市場產生什麼影響？基於數據不佳，美聯儲貨幣政策有什麼重點是投資人要關注的？

 

A: 美國勞工部公布八月非農就業新增 23.5 萬人，遠遠遜於市場預期的 70 多萬人，對比七月增幅從原先公布的 94.3 萬人上修為 105.3 萬人，相較甚遠，創今年一月以來最差表現，數據發布後，十年期美債殖利率短線急挫後大幅拉升，失業率則從 5.4% 降到 5.2%，符合市場預期。

疫情衝擊全球經濟，Delta 來勢洶洶，許多國家已經量化寬鬆很長一段時間，尤其美國實施無限量 QE，資金大量湧入市場熱錢流竄，大舉推升股市、原物料、房市與加密貨幣等等，使得市場與實體經濟嚴重脫鉤，加劇資產泡沫化，各國股市也不斷創新高。

利用 QE 貨幣政策來刺激和提振衰退的經濟有其極限，在通膨壓力下，美國必須將過去聯準會不斷膨脹的資產負債表進行縮減，之前聯準會主席鮑爾發表演說釋出退場訊號，不過並沒有說明施行的明確時間點，也未提及如何縮減購債規模。

不如預期的非農就業數字，降低美國聯準會啟動縮減購債的可能性，然而不縮減的結果，通膨將引發更大的經濟泡沫危機，撒錢政策對實質上就業並無正向結果，若接下來九月及十月數據依然如此，市場對於 QE 將失去信心，危機一觸即發。

雖然非農表現不佳，但美股當下並未大跌，雖然利空不跌表示撐盤有力，但市場價格似乎已有一些貓膩出現，就技術線圖來看，小道瓊來到切線位置，已經在三角收斂尾端，近期應該會有表態，如今所有資本市場如履薄冰，建議投資人還是小心為上，保守以待。

 

 

 

來源：《理財周刊》1098 期

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