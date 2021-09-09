日月光投控8月營收衝破500億大關 達504.5億元創次高

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 今 (9) 日公布 8 月營收，達 504.5 億元，月增 8.54%，年增 20.28%，前 8 月營收 3433.26 億元，年增 20.81%；受惠封測產能持續供不應求，加上 EMS 事業回溫，日月光投控 8 月營收不僅創同期新高，也寫歷史次高，法人看好，9 月營收將挑戰新高。

日月光投控近期隨著打線 (WB)、覆晶 (FC)、晶圓級 (WLCSP) 封裝需求強勁，加上測試時程拉長，封測產能持續供不應求，預計下半年營收將逐季成長，且因價格維持高檔，整體封測業務獲利表現也優化，預期下半年 ATM 業務的毛利率將再優於上半年。

此外，由於現今封裝、測試設備同樣受 IC 缺料影響，交期長達 6-12 個月，整體產能擴充速度較慢，外資看好封測業的上升週期將再延長。

外資也正向看待封測業未來數年的定價，主因日月光與矽品進行合併，加上中國封測廠不再以更低的價格搶取市占率，而是專注獲利提升，如江蘇長電毛利率從 2018 年第一季的 12.3%，成長至今年第二季的 18.5%，皆凸顯整體定價環境更趨友善。