日月光投控7月營收464.8億元 年增25%再創同期新高

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 今日公告 7 月營收 464.8 億元，月增 7.28%，年增 24.53%，累計前 7 月營收 2928.76 億元，年增 20.91%；隨著封測需求續強，加上 EMS 業務持續回升，日月光投控 7 月營收創同期新高，也寫歷史第四高。

日月光投控封測及材料 7 月營收達 292.13 億元，月增 8.4%，年增 20.8%。

展望下半年，日月光投控受惠客戶需求持續強勁，預期下半年營收逐季走揚，且明年第一季還有機會再優於今年第四季，法人估，日月光投控第三季營收季增 21-25%，將創歷史新高，其中，封測、EMS 業務成長幅度分別達 11-14%、36-40%。

日月光投控除了營收成長外，獲利能力也提升，預期下半年毛利率將較上半年 25% 提升，營益率則可超越或達到年增 2.5 至 3 個百分點的高標。

外資也看好，受惠各類應用晶片內含量增加，日月光投控長期動能相當強勁，且封測產能將緊張至 2023 年，有利銷售單價上漲、支撐毛利率擴張，預期今年將首賺一個股本，比先前預期提早 1 年達標，目標價上看 189 元。