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漢來美食8月營收1.36億元 寫3個月高點

鉅亨網記者王莞甯 台北
漢來美食總經理林淑婷。(鉅亨網資料照)
漢來美食總經理林淑婷。(鉅亨網資料照)
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漢來餐飲月餅五倍券

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (10) 日公布 8 月合併營收 1.36 億元，月增 157.1%，年減 62.65%，雖仍處在疫情二級警戒影響中，但已從過去 2 個月谷底回升。漢來美食預計，10 月再推出新品牌 PAVO 餐酒館並籌備竹北分公司，有助營收再向上。

漢來美食說明，即使疫情期間，仍不斷藉由創新研發保持品牌活動力，並積極與客人保持連結，6 月更全力推動電商產品，統計 6-8 月電商營收較去年同期躍增 7 倍，有助穩固部分營運動能，正快步追趕疫情前業績。

累計前 8 月，受本土疫情爆發影響，漢來美食合併營收為 17.29 億元，年減 18.58%。

隨著全台疫情降級、管制鬆綁，消費者外出消費用餐意願提高，漢來美食看好，在各節慶到來和振興措施推出後，營業額將可逐月回溫。

漢來美食進一步指出，中秋檔期買氣熱絡，月餅禮盒今年共推出 52000 盒廣式月餅和 10000 盒蛋黃酥，目前月餅已全數完售，蛋黃酥也銷出 95%，而旗下主力品牌漢來海港餐廳平日下午餐將於明日起恢復供應，均有利 9 月營收表現。

漢來美食看好振興五倍劵將帶動龐大消費商機，並已立即反應，將於旗下全台 41 家餐廳推出全品牌「五倍券滿千送千，加倍奉還」加碼方案。

漢來美食表示，10 月 8 日起，只要民眾持紙本五倍券於全台 41 家餐廳消費滿 1000 元，即加贈漢來美食 500 元餐飲抵用券 2 張，滿 5000 元即可獲贈價值 5000 元的餐飲抵用券，高雄地區更有機會獲得高雄市政府加碼的 1000 元高雄券，等於消費滿 5000 元即可獲贈 6000 元面額抵用券，力拚在祭出超過 100% 的回饋後，全力拉升第四季營運動能。

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