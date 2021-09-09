富喬8月營收4.6億元維持高檔 本季獲利再向上

玻纖業走出景氣谷底，玻纖一貫廠富喬 (1815-TW) 今 (9) 日公布 8 月營收 4.6 億元，處歷史高檔水位，月增 3.2%，年增 85.43%，由於富喬本季出貨熱門細紗、超細紗及薄布居多，有助獲利再走高；前 8 月營收爲 34.92 億元，年增 61.97%。

第三季進入玻纖紗、玻纖布需求旺季，其中以細紗、超細紗及薄布的市場需求最為強勁，第二季以來粗紗、厚布價格漲勢兇悍，富喬也將產能配置上著重在細紗、超細紗及薄布。

富喬目前玻纖紗、玻纖布訂單滿載，但是受限海運缺櫃、塞港狀況，6 月營收 4.87 億元創新高後，近兩個月營收略為下滑，但仍在單月高檔。

富喬在台灣雲林有兩座玻纖紗窯，產出的玻纖紗 50% 供應自身織布廠使用，另有部分外賣及供應工業級玻纖紗使用。

富喬目前在台灣斗六及廣東東莞建置 900 台織布織布機，台灣配置約 500 台，東莞配置 410 台，今年來，營運重點在強化東莞織布廠產能，8 月起東莞 410 台機台產能全開，後續謹慎評估產品組合並持續優化，改善獲利。

富喬上半年稅後純益 1.75 億元，較去年同期轉盈，每股純益爲 0.42 元。