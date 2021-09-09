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金融業前7月大賺6562億元 年增2219億元 全年可望賺破8000億元

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
金融三業前7月大賺6562億元 年增2219億元 全年可望賺破8000億元。(鉅亨網資料照)
金融三業前7月大賺6562億元 年增2219億元 全年可望賺破8000億元。(鉅亨網資料照)
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銀行證券期貨投信保險壽險產險獲利金管會

金管會今 (9) 日公布，「銀行、證券、保險」三業今年前 7 月稅前獲利共達 6562 億元，較去年同期大增近 2219 億元，不但創歷史同期新高，且以此速度，全年金融業獲利可望突破 8000 億元，創史上最賺錢的一年。

壽險業受惠國內外股市亮眼，投資收益前 7 月高達 8331 億元、大增 1780 億元，帶動壽險業前 7 月稅前獲利已達 3042 億元，為金融三業中最會賺，且比去年同期多賺 1537 億元，年成長達 123%。

證券期貨投信業前 7 月稅前獲利為 893.75 億元，年增 493.33 億元、123.2%。若分開來看，證券商前 7 月稅前獲利逾 772.43 億元，比去年同期多賺逾 467 億元。投信業前 7 月稅前獲利 91 億元，亦比去年同期多賺近 30 億元，期貨業前 7 月稅前獲利 30.09 億元，則比去年同期減少 3.66 億元，是唯一衰退。

銀行業前 7 月稅前獲利 2476.4 億元，比去年同期多賺 137.2 億元，年增 5.9%，銀行局副局長林志吉表示，主因是放款持續成長，淨利息收入增加所帶動。

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