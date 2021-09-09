嘉里大榮拿下衛福部防疫標案 挹注營收1.8億元

物流業者嘉里大榮 (2608-TW) 今 (9) 日召開線上法說會指出，取得衛福部疾病管制署的中央庫存防疫物資委託倉儲及配送採購合約，將提供 1.5 年勞務服務，約可陸續挹注營收共約 1.8 億元。

嘉里大榮表示，看好開放型專業醫藥物流服務，第三季擴建 170 個棧板，在取得衛福部食藥署核發的 PIC/s GDP 及 GMP 認證，並通過 ISO 13485 醫療器材品質管理認證後，持續開發各項疫苗運送及倉儲設備服務能量。

為因應未來營運成長，嘉里大榮持續投資數個大型廠站，觀音物流中心大部分已啟用，台北營業所去年開始興建，預計明年 5 月啟用，而汐止物流中心 7 月動工，預計 2023 年第三季啟用。

展望後市，嘉里大榮強調，主要看好四大成長動能，包括醫藥物流、冷鏈服務、高科技物流和電商宅配。

其中，由於疫情造成消費者習慣改變、人員分流居家上班等趨勢，帶動生鮮食品需求，冷鏈物流需求量大增，將積極在低溫倉儲和冷鏈配送區塊，提供全方位冷鏈服務，並配合政府納入 GHP 法規，為食安把關。

另一方面，嘉里大榮於南區新增保稅倉儲中心，為新竹、台南科學園區電子業者提供保稅倉儲、保稅貨車和化學危險品倉儲等服務。

此外，隨著宅經濟趨勢帶動電商貨量增長，嘉里大榮將適度調整宅配業務占比，強化都會型快遞配送體系。