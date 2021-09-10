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砍處方藥價！拜登政府提路徑圖 支持立法授權Medicare藥物議價

鉅亨網編譯林薏禎
拜登政府提路徑圖 支持立法授權Medicare藥物議價 (圖：AFP)
拜登政府提路徑圖 支持立法授權Medicare藥物議價 (圖：AFP)
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處方藥議價聯邦醫療保險醫藥股HHS

繼 7 月簽署行政命令倡議降低藥價後，拜登政府週四 (9 日) 公布最新路徑圖，支持國會立法賦予聯邦政府對藥品的議價權，來解決美國處方藥價昂貴的問題。

路徑圖內容包含限制聯邦醫療保險 D 部分 (Medicare Part D) 的自付費用，限制製藥商調升現有藥價的速度，以及禁止藥廠利用「給付遲延和解協議」(pay-for-delay settlements)傷害學名藥與原廠藥之間的競爭。

總體來說，上述文件支持聯邦政府每年針對聯邦醫療保險範圍內的藥品，與製藥商進行價格協商，並將省下的成本用以補貼私營部門的保險項目。

美國衛生與公共服務部 (HHS) 部長貝西拉 (Xavier Becerra) 指出，拜登政府致力於讓美國家庭能夠負擔得起醫療保健服務，透過促進醫療保健產業的談判、競爭與創新，政府將確保價格的合理性，同時維護人們取得醫療服務的機會。

受此消息影響，美股醫藥股多呈下滑。截稿前，禮來 (LLY-US) 挫近 5%，默克藥廠 (MRK-US) 跌 1.7%，必治妥施貴寶 (BMY-US) 跌 1.3%，輝瑞 (PFE-US) 和阿斯特捷利康 (AZN-US) 均跌近 1%。

數據顯示，2019 年美國處方藥支出總額高達 3,690 億美元，人均支出遠高於其他已開發國家。

目前美國法律禁止 HHS 代表聯邦醫療保險與製藥商進行藥價談判，民主黨議員不斷呼籲鬆綁聯邦醫療保險藥品的議價禁令。

美國藥廠聯盟 PhRMA 週三 (8 日) 召開記者會批評藥價談判計劃，警告此舉恐侵蝕製藥商的藥物研發資金，禮來 (Eli Lilly) 執行長 David Ricks 更批評談判計畫只是政府用來執行價格控制的煙霧彈。

此外，共和黨人也反對進行藥價談判，並呼籲兩黨採取更多合作來降低藥物成本。

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