韓媒：蘋果已向汽車零件製造商發出報價請求

週四 (9 日) 韓國媒體《每日經濟新聞》引述消息人士報導，蘋果已向汽車零件製造商發出報價請求，暗示蘋果將很快會為 Apple Car 找到汽車零件合作夥伴。

有關 Apple Car 傳聞從未減退，過去幾個月，蘋果已與現代、Nissan、BMW 等眾多知名汽車製造商討論合作關係，在汽車製造商的談判沒有取得明顯進展後，蘋果正重啟汽車研發實驗室並啟動 Apple Car 開發工作。

蘋果的汽車研發實驗室位於蘋果矽谷總部附近，早前約有 1,000 名以上的員工，致力於「泰坦計畫」 (Project Titan) 的造車計畫。

消息人士指出，該實驗室重啟意味著蘋果汽車策略已轉向自主開發一款完整的 Apple Car，而不僅僅是專注於軟體。

Apple Car 很大的機率將走 iPhone 模式，由蘋果直接開發汽車，將生產外包出去。

Apple Car 很大的機率將走 iPhone 模式 (圖片：AFP)

此前傳出，汽車製造商因為不甘心當汽車業的鴻海，只為蘋果代工電動車，這可能是蘋果無法順利找到造車夥伴的主因。

蘋果進軍電動車企圖心明顯

蘋果 (AAPL-US) 從未證實自己正在造車，但今年 6 月蘋果已聘請 BMW 電動車部門前高層 Ulrich Kranz，這成為蘋果認真考慮打造電動車、迎戰特斯拉的明確訊號。

週四 (9 日) 外媒最新報導，蘋果技術副總裁 Kevin Lynch 取代 Doug Field 加入蘋果電動車團隊，將負責相關業務。

Kevin Lynch 早前創造了 watchOS 軟體，主要負責 Apple Watch 項目。而蘋果電動車研發方案負責人 Doug Field 已跳槽到福特汽車擔任先進技術暨嵌入式系統長。

外傳蘋果自駕車處於早期開發階段，蘋果至少要等到 2026 年到 2028 年才會發表 Apple Car，但許多媒體報導指出，蘋果計劃在 2024 年推出 Apple Car，這比外界預期的還要更快。

上月底諾貝爾化學獎得主吉野彰 (Akira Yoshino) 預測，蘋果若想在 2025 年「左右」進入汽車產業領域，今年年底就必須宣布一些相關消息。