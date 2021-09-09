 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

金管會開罰愈來愈重 金融三業今年已吞罰單2.18億元

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
金管會開罰愈來愈重 金融三業今年已吞罰單2.18億元。(鉅亨網資料照)
金管會開罰愈來愈重 金融三業今年已吞罰單2.18億元。(鉅亨網資料照)
Tag
金管會銀行證券保險

近年來銀行理專監守自盜、保險業不當招攬頻傳，金管會祭出的重罰愈來愈高，據最新統計，今 (2021) 年以來，金融三業合計遭罰款金額高達 2.18 億元，其中，銀行、證券期貨業苦吞的罰款都已超過去年一整年水準，金融三業挨罰金額今年全年恐高於去年的 3 億元、創新高。

據金管會最新統計，今年共計對銀行業開出 10 張罰單、共罰 9289 萬元，去年全年度 10 件裁罰合計 8750 萬元，今年之所以金額攀高，主要是去年修法後罰款上限提高，今年單一案件開罰最多是今年的台新銀理專盜領案，其因涉案時間長、涉及金額最高，遭金管會一口氣重罰 3000 萬元，為歷年最高紀錄，且占了今年總罰鍰超過 3 成；而日盛金大股東中資案，也在今年 5 月下旬遭開罰 2500 萬元，都是大額罰金的重罰。

證券投信投顧業罰款也已經超過去年全年，截至 9 日為止，已開出 45 件罰單、罰鍰達 3284 萬元，高於去年全年的 2362 萬元，主要是因為今年有券商主機共置以及勞動基金弊端，懲處件數與牽涉金額較多，例如五家投信涉及勞動基金弊案每家罰 450 萬元，這部份合計就罰了 1350 萬元。

保險業者部分，挨罰 55 件、共 9260 萬，雖然不像銀行、證券業已超過去年全年，但若跟去年同期的 43 件、6430 萬元相比，還是增加了 28%、44.6%，去年保險業全年則是遭罰 67 件、1 億 3560 萬元。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
日盛金5820
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞