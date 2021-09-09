金管會開罰愈來愈重 金融三業今年已吞罰單2.18億元

近年來銀行理專監守自盜、保險業不當招攬頻傳，金管會祭出的重罰愈來愈高，據最新統計，今 (2021) 年以來，金融三業合計遭罰款金額高達 2.18 億元，其中，銀行、證券期貨業苦吞的罰款都已超過去年一整年水準，金融三業挨罰金額今年全年恐高於去年的 3 億元、創新高。

據金管會最新統計，今年共計對銀行業開出 10 張罰單、共罰 9289 萬元，去年全年度 10 件裁罰合計 8750 萬元，今年之所以金額攀高，主要是去年修法後罰款上限提高，今年單一案件開罰最多是今年的台新銀理專盜領案，其因涉案時間長、涉及金額最高，遭金管會一口氣重罰 3000 萬元，為歷年最高紀錄，且占了今年總罰鍰超過 3 成；而日盛金大股東中資案，也在今年 5 月下旬遭開罰 2500 萬元，都是大額罰金的重罰。

證券投信投顧業罰款也已經超過去年全年，截至 9 日為止，已開出 45 件罰單、罰鍰達 3284 萬元，高於去年全年的 2362 萬元，主要是因為今年有券商主機共置以及勞動基金弊端，懲處件數與牽涉金額較多，例如五家投信涉及勞動基金弊案每家罰 450 萬元，這部份合計就罰了 1350 萬元。

保險業者部分，挨罰 55 件、共 9260 萬，雖然不像銀行、證券業已超過去年全年，但若跟去年同期的 43 件、6430 萬元相比，還是增加了 28%、44.6%，去年保險業全年則是遭罰 67 件、1 億 3560 萬元。