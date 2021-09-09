聖暉8月營收15.8億元  8月、前8月雙創同期新高

無塵室設備大廠聖暉 (5536-TW) 今 (9) 日公布 8 月營收 15.8 億元，月增 1.79%，年增 36.01%，累計前 8 月營收 121.52 億元，年增 32.8%；隨著逐步認列工程營收，加上旗下朋億 (6613-TW) 併購瑞澤效益顯現，聖暉 8 月營收創下歷年同期高。

朋億今日也公布 8 月營收，達 5.01 億元，月減 12.48%，年增 39.92%，累計前 8 月營收 35.07 億元，年增 30.59%。

聖暉表示，整體集團營運保持良好動能，受惠全球產業分散產區趨勢延續，加上半導體業紛紛加大資本支出計畫，帶動無塵室及機電整合工程施作需求持續拉升，單月營收已連兩月改寫同期新高。

展望第三季，儘管受疫情影響，聖暉仍看好台商回流、全球供應鏈重組及半導體大廠擴建需求，發揮多工種、多區域、多產業接單優勢，預計下半年步入工程施作服務產業旺季，將有機會在主要客戶需求拉升下，帶來正面挹注。

朋億指出，受惠兩岸半導體、記憶體等主要客戶擴建計畫，推升高潔淨度化學品供應與分裝設備出貨及工程服務，整體產能稼動率增加，加上併購銳澤效應，8 月、前 8 月營收雙創同期新高。