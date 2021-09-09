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〈稅收統計〉三因素衝擊 8月房地合一稅腰斬剩13.4億元

鉅亨網記者郭幸宜 台北
三大因素衝擊 8月房地合一稅腰斬只剩13.4億元。(鉅亨網資料照)
三大因素衝擊 8月房地合一稅腰斬只剩13.4億元。(鉅亨網資料照)
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房地合一稅打房稅收契稅土增稅疫情

根據財政部今 (9) 日公布最新數據，8 月房地合一稅收共 13.4 億元，較 7 月腰斬大減 54.1%，財政部分析，除與房地合一 2.0 有關外，本土疫情加上民俗月等三大因素，是導致交易量驟減的主要原因。

以個別縣市來看，8 月個人的房地合一稅收，六都幾乎全面下滑，其中高雄月減 4.1 億元、減幅達 7 成居冠，其次是台南市月減 2.2 億元、月減幅達 6 成；另外，台北市與台中市也較前月減少逾 5 成。

財政部官員分析，8 月房地合一稅收有一部份來自於 7 月的交易，研判應與疫情以及 7 月房地合一 2.0 新制上路有關，加上 8 月適逢民俗月，導致 8 月稅收較前月減少。

在土增稅部分，8 月稅收 83.7 億元，較去年同期減少 8.6%，六都中僅台北市稅收逆是正成長，其他包括新北市、新竹市、台南市等皆同步下滑，官員分析，台北市主要是法人出售松山區與中正區兩筆土地交易，兩筆土地持有時間較久、應納稅額也高，累計兩筆交易就挹注約 7.8 億元稅收，進而帶動稅收成長。

另外，契稅部分 8 月稅收共 11.7 億元、年減幅 17.3%，六都中包括桃園市與新北市因基期較高導致稅收衰退，台南市則是有法人移轉加上新建案交屋，逆勢成長。

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