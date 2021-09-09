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〈房產〉北台灣房市928檔期預估案量近2700億元創新高 年增64%

鉅亨網記者張欽發 台北
北台灣房市928檔期預估案量近2700億元創新高年增64%。(鉅亨網記者張欽發攝)
北台灣房市928檔期預估案量近2700億元創新高年增64%。(鉅亨網記者張欽發攝)
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房產928推案房市

市調機構統計，2021 年北台灣房市 928 檔新成屋、預售屋推案預估推量約為 2690.3 億元，較去年同期大增逾 1000 億元、年增幅也高達 64.5%，可望改寫史上同期最大量。

住展研發長何世昌表示，今年 928 檔推案爆量，主要是受到 5 月本土疫情爆發，使得推案普遍順延至 9 月以後開賣。其次，去年同檔期前因政府頻頻放話打炒房，讓建商趨於保守觀望，以致於去年 928 檔期未如預期爆量、基期相對不高，所以今年成長幅度暴增逾 6 成。

據調查，2021 年北台灣房市 928 銷售檔期中，以大台北地區推案量最大，其中新北市推案量近 955.5 億元，而台北市則有 847 億元左右。

新北市推案量較大的區域是板橋、新店、新莊與淡水，上述四個行政區案量均破百億元以上。以產品面來說，新店央北以二至四房為大宗，新北市其他行政區新案則大多規劃二到三房，高總價房型占比仍低，顯示業者主要仍搶攻自住剛性需求，尤其是首購族群。

台北市則以中、大坪數的案量占比較高，但 30 坪以下的小宅建案數與可售戶數明顯增多。究其原因，可能與建商發現北市小宅需求量居高不下有關。何世昌分析，去年以來北市中、大坪數產品供給豐沛，低總價小宅反而供不應求，尤其今年二房型更出現嚴重缺貨現象，而 928 檔二房可售戶數增加，低總價市場可望暫時解渴。

近年來推案量低迷的基隆市，今年 928 檔因造鎮案「新橫濱」的「星野區」與「上野區」、「青野區」三區開賣，將案量推升至 188 億元，是基隆近年罕見的大案。

何世昌指出，2021 年北台灣房市 928 銷售檔期雖然預估推案多，但現在北台灣各縣市普遍出現建照、使照大塞車的窘況，不少建案遲遲等不到執照下來，這將成為 928 檔推案能否順利釋出銷售、案量如期爆發的關鍵因素。至於 Delta 疫情升溫，除非再一次全國升三級警戒，否則對市場衝擊應該不大。

資料來源：住展
資料來源：住展

 

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