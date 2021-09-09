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〈鴻海半導體布局〉策略合作開發EV晶片 車用IC鎖定三大方向

鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海S事業群總經理陳偉銘。(鉅亨網資料照)
鴻海S事業群總經理陳偉銘。(鉅亨網資料照)
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鴻海半導體電動車

鴻海 (2317-TW)S 事業群總經理陳偉銘今 (9) 日表示，鴻海將透過策略合作，與夥伴開發電動車高端 ASIC/SoC 晶片，並朝智慧網關 (ZCU)、智能駕駛 (AI SoC) 以及智慧座艙 (IVI SoC) 等三大方向發展。

除了與合作夥伴發展車用 IC 三大應用，鴻海也自行開發車用微控制器晶片開發平台和相關矽智財 (IP) 專利，並與 IC 設計和 IP 開發公司合作，如與力旺 (3529-TW) 開發物理不可仿製功能 PUF(Physically Unclonable Function) 安全晶片平台。

陳偉銘坦言，台灣半導體在世界上居於領先地位，但在車用電子上比重不高，但隨著 ICT 產業大舉進軍電動車領域，可望帶動車用半導體發展。

陳偉銘指出，現階段台灣晶圓代工和封測從營收占比來看是全球第一，分別有 74.4%、56.5%，IC 設計也是全球第二，在全球 Fabless 營收占比達 18.8%；但台灣車用 IC 僅占全球 IC 營收的 14.6%，比例明顯偏低。

陳偉銘分析，偏低的部分原因是車用晶片並未採用先進製程，以台積電 (2330-TW) 為例，車用僅 3.3%；國內前 5 大封測廠也僅 2 家揭露車用營收比重，落在 7-10% 之間，前十大 Fabless 更沒有揭露車用 IC 占比，推估整體比重尚低。

不過，隨著資通訊業者大舉進軍電動車和先進駕駛輔助系統 (ADAS)，陳偉銘認為，未來車用資訊娛樂系統 (IVI)、ADAS 以及 Level 3 以上車用晶片，將大量使用先進製程，將推升車用半導體迎來新一波的成長。

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