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〈鴻海半導體布局〉6吋晶圓廠為基礎 揪台廠打造在地SiC供應鏈

鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海S事業群總經理陳偉銘。(鉅亨網資料照)
鴻海S事業群總經理陳偉銘。(鉅亨網資料照)
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鴻海半導體碳化矽

鴻海 (2317-TW)S 事業群總經理陳偉銘今 (9) 日表示，最新投入的 6 吋廠，除了生產碳化矽 (SiC) 外，也會生產微機電紅外線(MEMS IR)，希望透過串聯國內如嘉晶(3016-TW)、朋程(8255-TW) 等上下游業者，打造完整 SiC 在地供應鏈。

陳偉銘表示，自從特斯拉 (TSLA-US) 在 Model 3 導入 SiC 逆變器 (Inverter) 模組後，SiC 越來越受到重視，根據市調機構 Yole 資料顯示，許多車廠持續對 SiC 逆變器、車載充電單元 (OBC) 及 DC/DC 轉換器進行驗證，預計搭載在未來推出的車款上，預計 2025 年全球 SiC 市場規模達 25 億美元，其中在電動車應用自 2019 至 2025 年間的 CAGR 為 38%。

就鴻海本身來看，陳偉銘指出，將以購入的 6 吋廠作為基礎，並在上下游找一些合作夥伴，在 SiC 方面，電路設計除了鴻海研究院外，也有其他合作夥伴，共同發展元件電路設計，模組系統、出海口則透過 MIH 平台夥伴。

在 SiC 上游的磊晶 (epi) 及基板方面，陳偉銘表示，鴻海除了在國際上有合作對象外，也會在台灣也找一些夥伴，目標是希望能組成一個完整在地供應鏈，目前台灣 SiC 供應商包含基板的漢民科技 (Hermes epitek)、磊晶的嘉晶，以及封裝的朋程等。

除了電動車的供應外，陳偉銘表示，SiC 也可應用在民生用太陽能逆變器、充電裝、工業用馬達等，GaN 的研究也平行從鴻海研究院展開。

而在紅外線感測器 (IR Sensor)，陳偉銘認為在疫情世代下，紅外線感測器在數位健康領域關鍵零組件中扮演重要角色，終端市場包含智慧建築、工控、醫療檢測，以及在電動車 L4-L5 的夜視系統。

以台灣供應鏈來看，陳偉銘表示，將由鴻海 6 吋廠主導晶圓代工、集團旗下凌烟閣負責 ROIC 電路設計、新煒科技負責模組生產；至於外部合作夥伴的部分，中間的真空封裝有同欣電 (6271-TW)，最終整機則交由龍光企業。

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