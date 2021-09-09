鉅亨美股雷達：Lululemon財報超市場預期、特斯拉8月中國市場銷量強勁

美股重要看點：

美國白宮政府公佈最新報告顯示，預估至 2035 年美國將實現 40% 的電力來自太陽能，至 2050 年預估此一比例將提升至 45%。

美國能源部在《太陽能未來研究報告》中，詳細闡述了太陽能在美國電力脫碳的計算中，具有重要潛力。

該研究顯示，預估至 2035 年，在不提高電價的情況下，太陽能有可能供應全美 40% 的電力，除了能推動電網深度脫碳，也能創造多達 150 萬個就業。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 68.93 點，或 0.2%，收 35,031.07 點。

那斯達克下跌 87.69 點，或 0.57%，收 15,286.64 點。

標普 500 指數下跌 5.96 點，或 0.13%，收 4,514.07 點。

費城半導體指數下跌 42.0 點，或 1.23%，收 3,377.7 點。

今日重要總經數據：

美國上週初請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 34.0。

美國續週初請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 274.8。

上週 EIA 原油庫存增減 (萬桶)，市場無預期值，前值為 -716.9。

舊金山 Fed 主席戴利發表談話 (2021 票委)。

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 週三 (8 日) 發表最新研報，下調了 App Store 的營收預期，原因是近期用戶的參與度的放緩，不過 Katy Huberty 指出，更強勁的廣告營收在很大程度上彌補了這一劣勢。

另外，投資機構 Loup Ventures 合夥人 Gene Munster 亦表示，即使消費者有其他支付手段，但相信絕大多數用戶仍然會留在蘋果支付和 APP 生態圈內，因為更安全和更便利。

Gene Munster 說道，消費者喜歡蘋果「有圍牆的花園」。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉上海工廠 8 月份共交車 44264 輛電動車，其中出口 31379 輛，中國內銷 12885 量。

中國乘聯會週三 (8 日) 發布數據顯示，8 月份特斯拉中國市場交車量為 12885 輛，比 7 月份的 8621 輛增長 49.5%。

先前 7 月份特斯拉中國市場交車狀況不盡理想，主要是因為通常情況下，特斯拉在每季第一個月的中國市場交車量，通常會低於前兩個月。

另外，特斯拉似乎正打算進一步擴展「能源交易」領域之業務。

據特斯拉官網和 LinkedIn 網站訊息顯示，特斯拉正計劃招募從事能源交易的工作崗位，以支持電池和再生能源項目，特斯拉資深軟體工程師 Julian Lamy 亦發文表示：「我正在打造一個專注於能源交易和市場運營的團隊。」

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Lululemon (LULU-US)

瑜珈服飾品牌 Lululemon 第二季業績表現遠超市場預期，公司並預計，今年年底有望超過 2023 年的營收目標。

據財報顯示，Lululemon 第二季營收為 14.51 億美元，去年同期為 9.029 億美元，年增 61%；淨利為 2.08 億美元，去年同期為 8680 萬美元，年增 140%。

此外，Lululemon 北美地區的銷售額年增大升 63%，全球則年增 49%。

Lululemon 首席財務長 Meghan Frank 表示：「我們第二季度的業績是由我們的產品、生產力的提高和電子商務的持續力量所推動的。」