鉅亨美股雷達：Lululemon財報超市場預期、特斯拉8月中國市場銷量強勁
美股重要看點：
美國白宮政府公佈最新報告顯示，預估至 2035 年美國將實現 40% 的電力來自太陽能，至 2050 年預估此一比例將提升至 45%。
美國能源部在《太陽能未來研究報告》中，詳細闡述了太陽能在美國電力脫碳的計算中，具有重要潛力。
該研究顯示，預估至 2035 年，在不提高電價的情況下，太陽能有可能供應全美 40% 的電力，除了能推動電網深度脫碳，也能創造多達 150 萬個就業。
美股前一交易日漲跌：
- 道瓊指數下跌 68.93 點，或 0.2%，收 35,031.07 點。
- 那斯達克下跌 87.69 點，或 0.57%，收 15,286.64 點。
- 標普 500 指數下跌 5.96 點，或 0.13%，收 4,514.07 點。
- 費城半導體指數下跌 42.0 點，或 1.23%，收 3,377.7 點。
今日重要總經數據：
- 美國上週初請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 34.0。
- 美國續週初請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 274.8。
- 上週 EIA 原油庫存增減 (萬桶)，市場無預期值，前值為 -716.9。
- 舊金山 Fed 主席戴利發表談話 (2021 票委)。
重要個股動態：
1. 蘋果 (AAPL-US)
摩根士丹利分析師 Katy Huberty 週三 (8 日) 發表最新研報，下調了 App Store 的營收預期，原因是近期用戶的參與度的放緩，不過 Katy Huberty 指出，更強勁的廣告營收在很大程度上彌補了這一劣勢。
另外，投資機構 Loup Ventures 合夥人 Gene Munster 亦表示，即使消費者有其他支付手段，但相信絕大多數用戶仍然會留在蘋果支付和 APP 生態圈內，因為更安全和更便利。
Gene Munster 說道，消費者喜歡蘋果「有圍牆的花園」。
2. 特斯拉 (TSLA-US)
特斯拉上海工廠 8 月份共交車 44264 輛電動車，其中出口 31379 輛，中國內銷 12885 量。
中國乘聯會週三 (8 日) 發布數據顯示，8 月份特斯拉中國市場交車量為 12885 輛，比 7 月份的 8621 輛增長 49.5%。
先前 7 月份特斯拉中國市場交車狀況不盡理想，主要是因為通常情況下，特斯拉在每季第一個月的中國市場交車量，通常會低於前兩個月。
另外，特斯拉似乎正打算進一步擴展「能源交易」領域之業務。
據特斯拉官網和 LinkedIn 網站訊息顯示，特斯拉正計劃招募從事能源交易的工作崗位，以支持電池和再生能源項目，特斯拉資深軟體工程師 Julian Lamy 亦發文表示：「我正在打造一個專注於能源交易和市場運營的團隊。」
3. Lululemon (LULU-US)
瑜珈服飾品牌 Lululemon 第二季業績表現遠超市場預期，公司並預計，今年年底有望超過 2023 年的營收目標。
據財報顯示，Lululemon 第二季營收為 14.51 億美元，去年同期為 9.029 億美元，年增 61%；淨利為 2.08 億美元，去年同期為 8680 萬美元，年增 140%。
此外，Lululemon 北美地區的銷售額年增大升 63%，全球則年增 49%。
Lululemon 首席財務長 Meghan Frank 表示：「我們第二季度的業績是由我們的產品、生產力的提高和電子商務的持續力量所推動的。」