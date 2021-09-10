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命運多舛的蘇伊士運河再傳「卡船擱淺」意外

鉅亨網編譯羅昀玫
命運多舛的蘇伊士運河再傳「卡船擱淺」意外 (圖片：AFP)
命運多舛的蘇伊士運河再傳「卡船擱淺」意外 (圖片：AFP)
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蘇伊士運河長賜號運河航運巴拿馬Coral Crystal供應鏈

蘇伊士運河因長賜號阻塞鬧得全球航運大亂，週四 (9 日) 命運多舛的蘇伊士運河再傳「卡船擱淺」意外。

多家外媒報導，一艘懸掛巴拿馬旗的貨船 Coral Crystal 週四進入蘇伊士運河後 33 英里處 (約 53 公里) 雙航道河段擱淺，促使當局不得不將其他船隻轉向另一條航道。

據報導，運河當局拖船設法使這艘載有 43,000 公噸的貨船浮起，Coral Crystal 沒過多久就重返前往紅海蘇丹港的航程。

目前尚不清楚具體貨船擱淺的原因。

蘇伊士運河管理局主席 Osama Rabie 週四表示，Coral Crystal 已恢復航行，所有船隻都已獲准從運河雙向通過。當局使用拖船迅速、專業地處理這艘船的臨時擱淺問題，運河的交通並沒有受到影響。

長賜號驚魂記

今年 3 月 23 日長榮海運向日本正榮汽船承租的貨輪長賜號 (Ever Given) 於蘇伊士運河 (Suez Canal) 擱淺，受困一週後終於成功脫困。

(圖片：AFP)
命運多舛的蘇伊士運河再傳「卡船擱淺」意外 (圖片：AFP)

長賜號堵塞蘇伊士運河航道的影響，當時成品油油輪的運費幾乎翻倍，驚亂原本就因疫情打亂的全球供應鏈。

蘇伊士運河管理局因脫困行動、名譽傷害與營收損失，要求對日本船東共 9 億 1600 萬美元的天價賠償，雙方經過多次協商談判後，終於達成一項不公開的和解協議，長賜號直到 7 月 7 日才獲准放行，最終賠償金額仍未公告外界。

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