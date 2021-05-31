長賜號擱淺事故 求償金額管理局與船東間仍有差距

埃及蘇伊士運河管理局 30 日 (週日) 指出，今 (2021) 年 3 月長榮海運 (2603-TW)「長賜號」(Ever Given) 在該運河所發生的擱淺事故，已調降向船東日本正榮汽船 (Shoei Kisen Kaisha, LTD.) 求償金額至 5.5 億美元、較原先減少 4 成，然而雙方在金額認知上仍有落差，將持續進行談判。

蘇伊士運河管理局在今年 4 月的時候，為了長賜號的擱淺事故，向船公司求償 9.16 億美元，承保長賜號保險業務的「大英船東責任互保協會」(UK P&I Clubs) 對此金額表示，「大部分缺乏根據」。

長賜號 3 月 23 日至 3 月 29 日期間，因擱淺事故造成蘇伊士運河前後堵塞六天，當局動用了重型機械來浚深河道、再利用拖船才讓長賜號脫困。埃及蘇伊士運河管理局提到，為讓長賜號脫困，動用的人力超過 600 人，還有作業船隻沉沒與一人死亡，因此認為求償金額合理。

埃及蘇伊士運河管理局也指出，船東的正榮汽船所出示的賠償金額是 1.5 億美元，雙方在賠償金的認知上有差距，並指出，他們想要與船東公司維持良好關係，但是自身權益也不容忽視。

在相關賠償問題解決之前，長賜號還停留在運河內的大苦湖 (Great Bitter Lake)。埃及蘇伊士運河管理局的律師們於 30 日的記者會上強調，「不是只有埃及才會採取如此措施，不論是哪個國家都會在賠償金支付之前扣留船隻。」

蘇伊士運河管理局在說明時提到，雖然這回長賜號的擱淺事故發生時、引水人也有登船指導，不過最後的決定權還是落在船長身上。認為過失是船長造成，管理局方面沒有責任。

而關於擱淺事故調查結果，埃及並未對外公開，不過提到，如果這次問題不能以友好方式落幕，才會公開相關文件及數據。