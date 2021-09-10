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拜習睽違7個月首次通話 美方對談判陷入僵局感到失望

鉅亨網編譯余曉惠
拜習睽違7個月首次通話 美方對談判陷入僵局感到失望 (圖:AFP)
拜習睽違7個月首次通話 美方對談判陷入僵局感到失望 (圖:AFP)
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拜習美中拜登習近平熱線

美國總統拜登在美國當地周四 (9 日) 晚間致電中國國家主席習近平，是美中領袖將近七個月以來首次直接溝通，白宮表示，拜登在電話中對中國迄今不願認真與美國官員交涉一事表達失望。

白宮說：「兩國領袖針對共同關心的議題進行廣泛的討論，並觸及彼此在利益、價值和觀點方面分歧的領域。也討論了兩國如何確保競爭不會演變成衝突的責任。」

中國央視新聞則報導，拜習兩人「就中美關係和雙方關心的有關問題，進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。」

彭博報導，一名官員在電話會議前透露，拜登與內閣官員開會後，針對過去幾個月來美中官員談判遲遲沒有進展，決定主動致電。拜登希望透過兩人直接對話促使中國更認真談判，以及推動兩國可以合作的議題。

白宮仍在審議對中國整體政策，包括對中國進口產品課徵關稅，以及停滯的貿易協議。

該位不具名的官員批評，中國把國際事務和美中事務綁在一起，等於拿氣候變遷等領域的進展為要脅，要求美國在不相關的事項做出讓步。

拜登和習近平 2 月曾通話，但之後兩國在人權、資安和疫情起源方面衝突不斷。雖然兩人仍可能在 10 月底羅馬登場的 G20 會議場邊進行面對面會談，但截至目前為止並無具體計畫。

根據歐盟官員，習近平尚未確認親自出席 G20 會議，主要是疫情考量。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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