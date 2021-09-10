谷歌涉嫌要求設備商限用自家語音助理 遭歐洲監管機構調查

獨立訊息機構 MLex 周四 (9 日) 報導，谷歌 (GOOGL-US) 因迫使設備商在 Android 設備上將谷歌助理 (Google Assistent) 作為預設語音助理、或因禁止安裝其他語音助理而有建立排他性之嫌，遭到歐盟反壟斷調查。

歐洲執委會 6 月調查網路設備產業時發現，業者對谷歌的排他性、與語音助理相關的搭售行為感到擔憂，例如智慧型設備生產商被禁止在設備上安裝第二種語音助理。

歐盟針對谷歌發起新的反壟斷調查，恐導致該公司面臨高達其全球營業額 10% 的罰款。歐洲執委會過去十年來在三起單獨的調查案件中，一共對谷歌處以超過 80 億歐元 (約 95 億美元) 的罰款。

目前歐洲最受歡迎的語音助理設備是亞馬遜 (AMZN-US) 的 Alexa， 其次依序為蘋果 (AAPL-US) 的 Siri 與谷歌助理。根據研調機構 Statista ，全球智慧型設備市場預計將在 2020 年至 2024 年間從 42 億台翻倍為 84 億台。

根據 MLex 報導，歐盟反壟斷主管機關已要求設備製造商提供任何證據，證明他們被迫預先安裝谷歌助理，以及谷歌是否希望透過禁止競爭對手的語音助理使用 Android 設備來取得排他性。

對此谷歌聲稱，Android 系統比任何其他平台都提供更多選擇。製造商可以選擇在設備上安裝哪些語音助理，使用者也可以選擇使用和安裝其他助理。

Beiten Burkhardt 律師事務所合夥人 Andrea Pomana 表示，語音助理可能成為美國科技巨頭和反壟斷監管機構之間的「下一個大戰場」，因為此功能可以取得、提供用戶大量數據。

根據報導，委員會還想了解谷歌是否利用新設備的認證流程，確保透過另一種手段實現排他性，並且了解 Play 商店對不同生態系統的重要性。

MLex 報導，目前歐洲監管機構還在檢查使用者是否可以同時使用至少兩個語音助理。該機構表示，將於 2022 年上半年發佈關於谷歌該部門的最後報告，之後可能進一步展開調查。