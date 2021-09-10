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微軟重返辦公室日期無限期延後 未來將分區實施 

鉅亨網編譯余曉惠
微軟重返辦公室日期無限期延後 未來將分區實施 　(圖:AFP)
微軟重返辦公室日期無限期延後 未來將分區實施 　(圖:AFP)
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微軟無限期重返辦公室重啟辦公室疫情Delta疫苗WFH

微軟 (MSFT-US) 原定 10 月 4 日讓美國員工重返辦公室，但鑒於疫情仍未減緩，周四 (9 日) 無限期延後，未來將分區重啟實體辦公，並承諾若決定返回日期，將給員工一個月過渡期適應。

微軟企業副總裁 Jared Spataro 在部落格發文說：「因為 Covid-19 的不確定性，我們決定不再預測全面恢復實體辦公的日期，等到我們能安全地按照公衛指引重啟，等到那時候，將給員工一個月的過渡期準備。」

新政策將影響微軟超過 10.3 萬名美國員工，也反映大型科技公司面對疫情的謹慎態度。

微軟表示，美國辦公室重啟時間，將按照各地方政府的公衛指引，以及達到微軟 3 月公布的重啟計畫的「第六階段」。這邊的第六階段指疫情不再造成當地社區沉重負擔，而且演變成類似季節性流感或地區性的病毒。

美國目前因新冠肺炎住院和死亡的人數持續增加。先前 8 月當 Delta 病毒確診人數剛開始攀升，亞馬遜率先把美國與部分國家員工重返辦公室延後到 2022 年，微軟當時也把重返時間從 9 月 7 日推遲至 10 月 4 日，但現在不再訂定明確的日期。

目前亞馬遜、臉書和 Google 都把重返辦公室時間表設定在 2022 年，代表這些企業的員工遠距辦公時間長達將近兩年。

微軟周四推出 Teams 視訊會議軟體新功能，改善與同事在線上會議方面的體驗。微軟表示，2022 年起，例如使用者將可得知自己是否打斷其他同事的發言。

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