去年投資美股惹非議 Fed兩官員承諾賣掉所有股票且任內不再交易

美國兩名聯邦準備銀行官員因去年進出股市招致非議，兩人周四 (9 日) 宣布將賣掉手中所有持股，且在擔任聯準會 (Fed) 官員期間不再交易股票，以化解道德疑慮。

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 和波士頓聯準銀總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 不約而同發布聲明表示，將在 9 月底前賣掉持股，所得投入分散投資的指數型基金，或以現金形式持有。

上個月一份揭露 12 名區域聯邦準備銀行總裁財務的文件顯示，卡普蘭及羅森格倫去年有多筆股票交易。由於美股去年在聯準會 (Fed) 非常規貨幣政策的支撐下飛漲，此事引發道德爭議。

卡普蘭曾任高盛集團主管，去年有多筆價值超過 100 萬美元的股票，標的包括蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、達美航空 (DAL-US)。

卡普蘭的不動產信託投資特別受矚目，因為他曾警告商用不動產有風險，並呼籲 Fed 縮減購債時先減少購買抵押擔保證券 (MBS)，以免房地產市場市過熱。

羅森格倫和卡普蘭都是聯準銀行總裁，因此會輪值擔任聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員，擁有美國貨幣政策投票權。