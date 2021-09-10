〈陸港盤後〉外媒澄清網遊新聞 帶動港股止跌反彈

周五 (10 日)A 股三大指數低開後走勢分歧，上證在證券、銀行類股的帶動下快速反彈衝破 3700 點關卡，不過當上證來到今年高點時獲利了結賣壓湧現，指數立即回檔，但整體仍保持在平盤之上來回整理。

另一方面，創業板指上午盤大多時間在平盤附近來回遊走，接近午盤時段近期表現疲弱的半導體類股急漲，在半導體族群拉抬下創業板指翻紅。

今日滬深兩市成交金額人民幣 1.54 兆元，較前一個交易日大增人民幣 1118 億元，成交額連續 38 個交易日突破兆元。

港股方面，今日港股開高走高，前一個交易日重挫的網路遊戲族群，在外媒澄清中國政府是打算減緩網遊推出的腳步，而不是原先所指的暫停核准後，網遊股應聲大漲，拉抬港股全面走高，特別是前一個交易日崩跌的恒科指，反彈幅度最大，也收在今日相對高點。

不過相較於前一個交易日的跌幅，今日漲幅仍嫌不足。網遊類股中，前一個交易日崩跌 8.5% 的騰訊 (700-HK)，今天只反彈 2.25%；網易(9999-HK) 則在重挫 11% 後，反彈 3.1%。這些類股反彈疲弱暗示著市場仍對中國監管心有餘悸，除非中國政策能「再安靜」一陣子，否則難有效吸引長線資金進駐。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.27%，報 3703.11 點；科創 50 指數上漲 1.76%，報 1426.81 點；深證成指上揚 0.5%，報 14771.87 點；創業板指小漲 0.31%，報 3232.01 點。

本周上證綜指大漲 3.39%，科創 50 指數上漲 1.85%，深證成指勁揚 4.18%，創業板指跳漲 4.19%。

恒生指數上漲 1.91%，報 26205.91 點、恒生科技指數大漲 2.87%，報 6748.36 點。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 36.19 億元，其中滬股通買超人民幣 6.24 億元，深股通買超人民幣 29.95 億元。本周北向資金合計淨買超 140.65 億元。

法人觀點

國泰君安認為，滬深兩市連續 38 個交易日成交金額維持在兆元規模之上，並且日均成交量從近期的人民幣 1.2 兆元提升至現今的人民幣 1.4 兆元，成交量溫和放大助動市場進一步向上走揚。

依照目前的市場趨勢和量能表現來看，預計市場將會延續震盪上揚走勢，上證刷新今年高點可望是時間問題。操作上，國泰君安建議順勢而為，可以逢低關注中字頭概念股，以及景氣明顯回溫的消費電子、5G、新能源汽車等產。

