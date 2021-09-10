層層調控下 上半年中國地產業違約200億人民幣 居各產業之冠

中國今年打壓房市一波接一波，從「房住不炒」到「因城施策」，再到「三道紅線」、「五檔管理」、預售資金監管，以及限價令等。隨之而來的壓力已經有不少開發商出現債務違約問題，上半年房地產業債務違約金額達人民幣 200 億元，涉及 12 家企業。

今年 8 月中國針對房市公布實施「三道紅線」政策，要求開發商扣除預收款的資產負債比率不得大於 70%、淨負債率不得超過 100%、現金短債比率不得小於 1 倍。

隨後又針對開發商融資管道的監管越來越嚴格，包含房地產貸款集中度管理、商票監管等一系列手段，導致開發商融資管道大幅限縮。而喜歡利用桿槓進行開發的地產業者，融資開始變得越來越難。

(圖片: AFP)

根據貝殼研究院統計，今年前 7 個月，房地產產業債券融資規模累計成長率持續下滑。1～7 月，開發商境內外債券融資金額累計約人民幣 6428 億元，較 2020 年同期下降 13%，累計漲幅創 2018 年以來最低點。所以在 8 月份更嚴格的監管實施後，該數據加速衰退的可能性增加。

此外，貝殼研究院稱，今年地產商到期債務規模達人民幣 1.28 兆元，成為 2019～2023 年間的償債高峰。從目前的舉債情況來看，2022 年償債規模預計仍將維持在人民幣 9000 億元左右的高點。

地產商面臨嚴峻的融資環境意味著，過去習慣以「借新還舊」的融資模式可能很難維持下去，這也讓開發商金流壓力可想而知，最熱門的就是恒大集團出現可能倒閉的危機。

根據貝殼研究院提供的數據顯示，今年以來房地產產業債券違約現象相比過去兩年明顯增加，光上半年違約的房地產企業就有 12 家，當中以中小型地產商為主。

另一方面根據 Wind 統計數據顯示，今年上半年中國企業信用債違約規模達人民幣 985.73 億元，當中，地產業違約規模為人民幣 191.92 億元，位居各產業之首。

