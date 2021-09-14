這檔多元債基金很犀利 升息降息都能輕鬆面對

美國通膨升溫、聯準會 (Fed) 縮減購債計畫及升息等議題，均緊緊牽動著市場情緒。然而，無論升息、降息都是屬於景氣循環中的一環，只要選對債券基金，即使是大家普遍認為不利於債市表現的升息環境，依然可以追求正報酬。

升息屬於景氣上升循環的正常現象 健康回檔反而是買點

今年以來，通膨、升息牽動著金融市場神經，投資人皆在等候 Fed 何時才會真正付諸實施縮表與升息計畫，野村 (愛爾蘭) 多元債經理人賀昱誠 (Richard Dickie Hodges) 認為，通膨是近兩年金融市場最大的風險，觀察目前環境，通膨不至於失控，然而未來隨著通膨上升及經濟成長強勁，升息在所難免。而升息恐將造成市場修正，但預估此次修正並不是 2008 年那種金融海嘯造成市場大幅重挫，而屬於比較健康的高檔調整，就如同 2018 年美國升息，市場回檔修正，拉回反倒造就漂亮買點，應該好好把握。

同時賀昱誠也表示，經濟本來就循環不息，儘管現階段浮現原物料上漲、缺櫃、缺港及供應鏈斷鏈等問題，加深通膨升溫疑慮，但待上述問題逐一解決之後，通膨數據將會下降；而當景氣趨緩，也將出現通縮，屆時又會步入降息處境，因此通膨、通縮，升息及降息均是屬於經濟環境的正常循環現象，投資人不用過度擔憂。

對的時機買好買滿，掌握脈動就能是贏家！

無論何時升降息、何時開始寬鬆或結束縮表，每段景氣環節總能找到表現突出的債券資產，不能一概而論。以 Fed 過去 20 年升降息循環經驗為例，當 Fed 政策變化時，各類資產表現各有不同，2004 年、2015 年兩次升息期間，表現最佳的前三名依序為環球高收債、新興主權債及可轉債；反觀 2007 年、2019 年兩次降息期間，前三名變成美國公債、美國 MBS 及通膨連結債。

由於各類債券輪動明顯，沒有永遠的贏家，也不會有永遠的輸家，在債券布局上最好不要限定單一債種，但該如何找到最佳的投資組合呢？最輕鬆的方式就是交由專業團隊挑選，因為各債券資產、乃至於各區域債市表現差異大，交給有經驗的專業團隊操盤，可以找出不同景氣階段，表現最優異的債券資產，並且透過多元化配置，例如有防禦型的的公債，也有收益高的高收債及可轉債，才能在景氣循環中，掌握所有債券輪動上漲的契機，創造最佳成效。

野村 (愛爾蘭) 多元債三大策略奏效 升降息都能正報酬

觀察目前市場上的複合債基金，野村基金 (愛爾蘭系列) 全球多元收益債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 特別受到關注，因為就該基金過往表現來看，不管升息或降息環境，這檔基金都能保有正報酬。

降息環境，債券基金普遍擁有正報酬不難，因為利率低、債券價格走高，對債市有利，債券基金因降息而受惠；反之處於升息循環下，尤其是升息力道強勁的環境，債券基金報酬若依然維持正數就實屬難得了。以 2019、2020 年處於降息環境為例，理柏資料顯示，野村 (愛爾蘭) 多元債表現領先同類型基金；再來看看 2018 年 Fed 強力升息，公債殖利率大幅彈升，導致債市空頭，當年度美元環球債基金平均投報率為 - 1.61%，然而野村 (愛爾蘭) 多元債仍保有 0.45% 報酬，顯示該檔基金布局操作能力極佳，面對下跌趨勢，依舊可以繳出好成績。

探究其表現突出的原因，歸功於多元布局、動態投資及審慎風控的 3 大策略確實奏效。舉例來說，債券存續期間與利率高度相關，存續期長，債券對利率較為敏感；存續期越短，利率敏感度較低。2021 年殖利率彈升之際，基金操作團隊提前察覺市場風向，靈活因應，動態調整存續期間，因此可以大幅降低當時殖利率彈升帶來的負面衝擊。

基金績效 No.1 法人也圈粉

也就是敏銳的市場觀察力，及超強團隊的深厚經驗與彈性策略得宜之下，野村 (愛爾蘭) 多元債毫無懸念的拿下各期間第一名的傲人績效，驚艷全球法人投資圈。因此基金成立滿 3 年後，機構法人開始大量申購，如今法人佔比高達 96%，顯示專業投資人對該檔基金的青睞程度。

在台灣總代理野村投信的爭取之下，野村 (愛爾蘭) 多元債在 2020 年 8 月登台銷售，成為第一個可供一般投資大眾申購的海外市場，並配合台灣投資人的需求，提供配息級別，台灣的投資人也能投資這個在全球法人圈已相當熱門的產品。了解更多 >> 野村 (愛爾蘭) 多元債



