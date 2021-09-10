疫情一波波襲擊供應鏈 雷根時期經濟學家：短缺問題將延續至2023年

美國前總統雷根時期經濟政策要角 John Rutledge 周四 (9 日) 表示，疫情將持續讓全球供應鏈感到痛苦，晶片短缺正影響從汽車、手機等幾乎所有電子產品的消費，短缺情形可能到 2023 年都不會消失。

Rutledge 說：「流行疾病在本質上不只是一次性的傳染，而是一波波接踵而來。」因此，變種病毒將持續導致港口封閉。全球第三繁忙的中國寧波舟山港 8 月便受到疫情再起影響，一度暫停運作。

Rutledge 表示，當某個地方的港口再次關閉，將進一步影響原先緊繃的半導體供應鏈。晶片供應等原物料缺乏正在影響世界各地，沒有足夠的原料，生產速度勢必要放慢，而在多數情況下，當生產放緩，一個國家的 GDP 成長速度便會減速。

此外，Rutledge 認為缺工也是供應鏈問題遲遲難以舒緩的原因之一。他說：「目前不清楚這當中有多少人是因為害怕工作、不想上班，或者手頭現金足夠。但很明顯地，勞力短缺問題不會在 3 個月、6 個月或 12 個月內克服。」

至於近期的通膨問題，Rutledge 表示一半與供應鏈問題有關，但供給問題反而有利市場，以及中長期的經濟復甦，他說：「經濟成長將為正。全球復甦正一波接著一波進行當中。」