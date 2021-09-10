重整需求 東芝關閉大連工馬達工廠

周五 (10 日) 日經報導指出東芝透露將在 9 月底關閉位於中國大連市的工業馬達等的生產基地。該基地是東芝集團在中國設立的第一個生產據點。

東芝在 2018 年啟動重建計劃，而在重建過程中推動業務調整，而大連市的工業馬達業務下滑，因此被納入裁撤的項目之一。據了解「東芝大連公司」將在 10 月後啟動解散和清算的程序。

東芝將關閉的是工業馬達和電視傳送用訊號發射器等生產基地，員工約為 650 人。未來這項業務將移至越南和日本生產。即便這個位於大連的工廠關閉，東芝在中國仍有鐵路用零組件和電梯等生產工廠，其將維持營運。

東芝於 1991 年為製造馬達等而在大連設立工廠，同時還製造液晶電視和醫療器具等，但在營運重整過程中生產業務有所調整，生產品項不斷減少。而該廠在最高峰時期約 2010 年，員工曾達到 2400 人。

作為營運重建的一環，東芝大舉重整全球生產工廠。不光是中國，2020 年 9 月東芝宣布關閉屬於電視生產主力的日本埼玉縣深谷市的深谷事務所。該事務所將於 2021 年 9 月底關閉。該基地 1965 年作為日本第一個彩色電視機工廠，但已在 2012 年停產，結束日本國內生產。

